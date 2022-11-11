徐巧芯提告「無良公關」 陳時中競辦：她連任出問題？

台北市議員徐巧芯今在社群平台發文，說她已赴警局提告「無良公關」，還說若陳時中不願告、蘇貞昌想知道是誰，就由她來告來查。對此，陳時中競辦總幹事吳思瑤表示，沒道理讓加害人要求被害人，不知道她是不是連任出問題，或是準備參選立委？這些蹭聲量的行為應被制止。

吳思瑤強調，這連串風波源頭來自於偷拍事件，而中國國民黨是主謀還是共犯，蔣萬安至今仍閃躲不回應，事發後又繼續做很多無線上綱的發展，還酸說「這劇本應當還會繼續寫下去」

吳思瑤呼籲，蔣萬安別繼續讓選舉歪樓，已經倒數15天了，陳時中還是持續提政策，喊話蔣萬安「可以認真15天，好好當市長候選人嗎？可以負責任端出政策嗎？」，在這關鍵時刻炒作政治口水、抹黑奧步讓舉歪樓，市民絕對會用選票制裁。

吳思瑤也提到徐巧芯，不知道是尋求連任出問題，還是準備要參選立委，這些蹭聲量的行為都應當制止，更別說浪費社會和司法資源。吳表示，競選總部與整件事情無關，也沒道理加害人來要求被害人，更沒道理繼續讓對方鴨霸、繼續奧步。

吳思瑤表示，蔣萬安還有機會可以當認真負責的候選人，陳時中競總提出的15問都還沒回答，剛好能一天回答一題，至少態度要經得起社會檢驗。

不過蔣萬安今也反擊，批評陳時中至今防疫、疫苗爭議都講不清楚。吳思瑤則回應，蔣萬安辭職立委前後都差不多，還是不斷提過去跳針的事情，還有15天，辭掉立委的蔣萬安，應當個負責任的市長候選人，講政策、別歪樓。