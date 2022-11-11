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藍綠交火！謝國樑提校舍變身4招 蔡適應批他「市政草包」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨市長候選人蔡適應指評，謝國樑是市政草包，他提的市府早就都在做了，好歹也Google一下。圖／蔡適應競總提供
民進黨市長候選人蔡適應指評，謝國樑是市政草包，他提的市府早就都在做了，好歹也Google一下。圖／蔡適應競總提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天針「閒置校舍」提出創新變身四大措施，希望透過重新盤點與再利用，讓更多閒置校舍能重新改造變身。民進黨市長候選人蔡適應指評，謝國樑是市政草包，他提的市府早就都在做了，好歹也Google一下。

謝國樑表示，首先是基隆老人長照需求日漸增加，未來將導入如長照、日照中心系統之外，結合醫療、居家照護、超級商場等，提供複合式青銀社區的多功能服務，解決長照問題與創造銀髮俱樂部，讓更多老年朋友能夠更健康、更快樂。

謝國樑指出，第二，基隆有許多青年朋友返鄉創業，但自己了解創業初期，不論資金、辦公空間等，都是相對匱乏，所以，未來將規畫以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間，讓剛創業的朋友能夠用相對便宜的租金有個空間能夠為夢想打拚。

第三是，將利用閒置教室設立「公共托育中心、公共親子中心」、 辦理多元學習及設立非營立幼兒園等，托育服務及社區親子服務，讓父母用便宜、高品質的托育服務，放心送托。

第四是會優先提供閒置校舍，成立身心障「小作手庇護工坊」，提供身障團體學習用途與庇護工坊空間，讓弱勢團體能夠不用煩惱空間與經費的問題。

對於謝國樑提出的政見，蔡適應表示，近年來，他跟市長林右昌大力推動校園教室多元利用，推動「校校附設公立幼兒園」等政策，現在校園早就沒有多餘的閒置空間了。

蔡適應說，這幾年基隆市在校園環境空間上，重新盤點並大幅提升，8年來市府建置「校校智慧創客教室」，並推動「校校附設幼兒園」等，基隆的公幼及準公幼比例已高達8成。這幾年市府更透過「校園為核心的社區改造計畫」，讓校園不僅提供孩子良好的環境，也提供附近社區居民更多的公共空間，如成功國小、信義國小就是已經完工最好的案例。

蔡適應表示，謝國樑先生對這些已完成並受到市民肯定的亮眼政績都不知道，胡亂提些公關公司給的政策文宣，再次顯示他對基隆市政的無心與不用功。未來他擔任基隆市長，將會在已完成的政績進一步優化與提升。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天針「閒置校舍」提出創新變身四大措施，希望透過重新盤點與再利用。圖／謝國樑競總提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天針「閒置校舍」提出創新變身四大措施，希望透過重新盤點與再利用。圖／謝國樑競總提供

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