陳其邁未多談明政見會細節 但保證「這件事」比過去精采

高雄市長陳其邁昨正式向市府告假，集中火力展開掃街拜票行程；上午楠梓莒光市場聯訪時，媒體問及，下午沒事是否是為政見會做準備？陳回應，會利用最後15天全力衝刺，另留時間準備明天政見發表，要向市民報告成績單。對手國民黨市長候選人柯志恩公開行程也都集中上午，是否也為明天政見會預做準備，引人聯想。

媒體問及行程只排上午，是否全力為明天的政見會做準備；陳其邁說，會利用最後1５天全力衝刺，除掃菜市場，還有一些競選總部活動會議，一來把握時間爭取選民認同，二來在政見會時向市民報告在這兩年共同努力的成績單，及再拚四年高雄未來的發展願景。至於政見發表相關發言及策略，陳則並未多談。

雖然陳其邁向市府請假投入選戰，但外界仍好奇高雄今年底的聖誕節及跨年活動；陳便從選戰模式，切換回市長身分，向民眾拍胸脯保證「今年的跨年跟聖誕節一定會比過去來得更精采」。

陳還說，鼓勵各種不同新創、文創團隊來高雄，共同參城市策展或活動，如文博、台灣設計展、燈會，都讓大家見證到高雄不一樣。