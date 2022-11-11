柯建銘要高虹安退選 高：選舉是下架柯建銘勢力的機會

國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委，立法院民進黨團總召柯建銘昨說，民眾黨新竹市長候選人高虹安面對質疑仍逃避說謊，應引咎辭職並退選贖罪。高虹安今天反擊柯建銘的好感度敬陪末座，爭議眾多，這次是唯一機會能下架柯建銘勢力的選舉，也不難想像為何柯建銘宛如第7位市長候選人一般，賣命演出。

柯建銘昨天受訪強調，高虹安玩弄選民，面對質疑一概不回應，還想要操作棄保，大家都看在眼裡，呼籲高虹安應該要引咎辭職，同時宣布退選，為台灣社會做出最後的贖罪。高虹安今天反擊，民調指出，新竹市主要的政治人物中，柯建銘的好感度敬陪末座，其爭議眾多，是不爭的事實。

高虹安表示，柯建銘自以為是法官，不斷叫囂，但無論他如何攻擊，違法與否不是他說的算，請柯建銘不要明目張膽指揮檢調司法辦案，透過媒體意圖施壓。

高虹安強調，以柯建銘為首的綠營地方勢力在新竹市掌權多年，但那些民眾真正在乎的、需要改善的問題卻沒能得到應有的重視，例如交通壅塞、公共污水下水道接管嚴重落後、學區爆量無法就近入學、老城區商圈沒落等。

高虹安表示她參選，就是要提供新竹市民一個改變的選擇，這一次選舉是台灣人民與新竹市民最有機會，可能也是唯一一次機會能下架柯建銘勢力的選舉，也不難想像為何柯建銘宛如第七位市長候選人一般，賣命演出。