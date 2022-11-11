快訊

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

直播／今本土新增20269例、62病歿 境外移入37例

最欣賞孫運璿被說搶深藍票 黃珊珊：執行力有顏色？

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)今天到龍城市場拜票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)今天到龍城市場拜票。記者徐偉真／攝影

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前透露最欣賞的政治人物是行政院前院長孫運璿，民進黨台北市長候選人陳時中說她這樣說要搶深藍票。黃珊珊今天說，台灣人不會把這件事分藍綠，「執行力難道還有顏色嗎？」

黃珊珊今天在臉書貼出一張過去和孫運璿的合照，表示她最欣賞孫運璿，在台灣經濟起飛的日子，他是台灣國家發展最大的推手與執行者，一位只會認真做事的工程師，如果沒有中風，他應該會是最佳的總統人選。

黃珊珊上午到龍城市場拜票，並接受媒體訪問。黃珊珊說，她這兩天剛好去上節目，整理照片時看到自己以前懷孕時的照片，旁邊放的剛好是和孫運璿的照片，看了很有感觸，過去見面場合都歷歷在目，每一個人都有自己的想法，所以就是把這些典範當成未來不管施政或執政，都要有一個很好的典範，這件事情也沒有什麼特別，剛好看到然後很有感觸，會想念他。

黃珊珊說，因為孫運璿是工程師，他有工程師的科學，然後他有人文關懷，最重要的是他是一個徹底的執行者，包括規畫完的執行，規畫政策並不難，因為很多人都可以規畫政策，但是能夠徹底執行，就像在台北市政府，重點在執行，規畫社宅簡單，但要真正做出來不容易，包括防疫，講一講很容易，她在台北市就是執行者的角色，所以對她來說，執行力比空話重要。

2022大選 黃珊珊 台北市長 孫運璿

延伸閱讀

勝出關鍵是年輕人？黃珊珊：任何人都應該出來投票

柯文哲成最大破口？黃珊珊：尊重每個人的意見

曝曾警告黃珊珊遠離柯文哲 吳崑玉：他「會是最大破口」

黃珊珊稱最欣賞孫運璿 陳時中：有搶深藍選票意味

相關新聞

誇張！「高雄」英文拼錯了 柯志恩：雙語教育要加強

高雄市明天將舉行公辦市長政見辯論會，國民黨候選人柯志恩今天率團隊勘查預定地，竟發現主辦單位將座位背板的高雄英文kaohs...

高虹安打點滴遭質疑裝病 醫師氣憤：不尊重醫護專業

新竹市長候選人高虹安因為選戰而累倒，到醫院打點滴，竟然就被一些人質疑說，喔，怎麼小病去看急診？怎麼不多喝水就好？怎麼點滴...

蘇貞昌說「有人」自導自演就負責 徐巧芯酸不敢說名字

無良公關公司疑似在網路上指稱，因為民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊要求，所以關閉粉專，行政院長蘇貞昌今天被媒體問及時表...

謝龍介難過「網友笑台南成慶記之都」市府：案件減少

台南昨天發生2起槍擊案，嫌犯持衝鋒槍在市議員謝財旺服務處、一處學甲工業區廠房共轟88槍，引起各界譁然，國民黨台南市長候選...

科技大老出手救高虹安？斥謠言滿天飛 林耕仁談收手原因

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前宣布要回歸選戰市政主軸，不再攻擊民眾黨對手高虹安助理費小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論...

阿扁「保7大作戰」神來之筆後 游盈隆曝綠營即將失去2縣市

年底九合一大選進入倒數階段，前總統陳水扁日前自稱「鐵板神算」，預測民進黨這次的縣市長席次是「保7大作戰」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為阿扁此話是神來之筆，巧妙地運用民調誤差正負三的概念。不過，游盈隆也預言民進黨即將失去桃園和台北。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。