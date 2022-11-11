最欣賞孫運璿被說搶深藍票 黃珊珊：執行力有顏色？

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前透露最欣賞的政治人物是行政院前院長孫運璿，民進黨台北市長候選人陳時中說她這樣說要搶深藍票。黃珊珊今天說，台灣人不會把這件事分藍綠，「執行力難道還有顏色嗎？」

黃珊珊今天在臉書貼出一張過去和孫運璿的合照，表示她最欣賞孫運璿，在台灣經濟起飛的日子，他是台灣國家發展最大的推手與執行者，一位只會認真做事的工程師，如果沒有中風，他應該會是最佳的總統人選。

黃珊珊上午到龍城市場拜票，並接受媒體訪問。黃珊珊說，她這兩天剛好去上節目，整理照片時看到自己以前懷孕時的照片，旁邊放的剛好是和孫運璿的照片，看了很有感觸，過去見面場合都歷歷在目，每一個人都有自己的想法，所以就是把這些典範當成未來不管施政或執政，都要有一個很好的典範，這件事情也沒有什麼特別，剛好看到然後很有感觸，會想念他。

黃珊珊說，因為孫運璿是工程師，他有工程師的科學，然後他有人文關懷，最重要的是他是一個徹底的執行者，包括規畫完的執行，規畫政策並不難，因為很多人都可以規畫政策，但是能夠徹底執行，就像在台北市政府，重點在執行，規畫社宅簡單，但要真正做出來不容易，包括防疫，講一講很容易，她在台北市就是執行者的角色，所以對她來說，執行力比空話重要。