林耕仁發表元城市政見搶竹科票 藍營美女新發言人亮相

國民黨新竹市長候選人林耕仁將選戰拉回政見主軸，今天發表「智慧新竹 前進元宇宙」政見，希望以40年竹科園區發展為利基，未來讓新竹「元宇宙化」，並成立「元宇宙發展基金」，鼓勵元宇宙廠商來新竹設點，並與大專院校合作發展相關學程。國民黨新找來的美女發言人黃靜茹也首度亮相主持記者會，成為場中嬌點。

林耕仁今天在競選總部主委議長許修睿、新竹市議員候選人何志勇陪同下發表新竹元城市政見，特別提及當年李國鼎先生打造科學園區的遠見，新竹迄今引領世界40年，但新竹要如何在下個40年，持續立足臺灣繼續領先世界，營造新竹元城市將是關鍵。

許修睿表示，新竹的地理位置特殊，應積極推動科技導入城市治理，讓新竹成為一個名副其實的科學城，解決交通、醫療等問題，以「智慧新竹」前進元城市願景落實。

兼任國民黨文傳會副主委的何志勇簡報強調，未來40年台灣要持續引領世界，應以新竹科學園區為核心，打造新竹市、新竹縣及桃園市「桃竹竹」三城合一的元城市，並成立新竹市政府專案推動小組、成立法人機構、籌組經費來推動，建造元宇宙平台。

何志勇進一步說明，林耕仁為新竹擘畫的元宇宙方向就是效法首爾打造「元城市」。未來世界上會有兩個新竹，一個存在於實體，一個茁壯於線上；當「新竹元城市」成形之後，觀光客可以在世界上的任何角落，體驗新竹的美景與活力；新竹市政府也將進軍元宇宙平台，便民服務數位化。

何志勇說，未來台灣的元城市廊帶將在新竹紮根，再擴及桃竹竹，以此為根基與其他元宇宙城市，組成「世界元宇宙城市聯盟」。而林耕仁就任後，除了成立基金，還會組成專案小組，以原台灣世博天燈館（公道五路三段）周邊空間為基地，鼓勵大專院校成立學程，吸引國際元宇宙廠商來新竹設點。

林耕仁表示，元宇宙已成為全球科技創新的發展趨勢，要打造新竹元城市，必須將智慧科技落實，結合國內領導廠商和學者專家，帶動國內產官學研多領域的合作對話環境，並透過國際合作與交流，讓新竹領先全臺灣，成為華人世界的智慧科技城市。