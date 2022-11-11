二重埔夜市掃街拜票 楊文科宣傳竹東建設成果
國民黨新竹縣長候選人楊文科10日晚間與竹東鎮長候選人張順朋到竹東二重埔夜市掃街拜票，並宣傳在竹東投入的建設與政績，黨籍縣議員候選人馮守亮、上官秋燕、彭余美玲等人一同現身向攤商問好，民眾熱情高喊「凍蒜、凍蒜」，表達支持。
楊文科表示，疫情趨緩夜市逐漸恢復往日人潮，攤商不必為生計憂心，喊話未來要讓經濟全面復甦，包含正在興建中的交通轉運中心暨地下停車場，整合國道、公路客運及觀光接駁車，讓居民生活更便捷，帶動人潮、錢潮前進溪南地區。
楊文科說，竹東鎮民期待的游泳池已經整修完成 ，12月試營運鎮民享有免費入場；此外，竹東鎮文化大禾埕正在規畫中，未來將結合多功能展演劇場、新建鎮立圖書館及音樂文化埕等複合式空間，大幅提升居民的生活品質。
張順朋表示，家長關心的竹東學子就學問題，目前二重國中校舍擴建計畫已在進行中。未來將持續與新竹縣長候選人楊文科合作，讓竹科三期盡早通過，帶動地方就業機會，也要鼓勵青年留鄉打拼，並吸引外來人口遷入，目標讓竹東鎮升格為竹東市。
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