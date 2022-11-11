快訊

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

直播／今本土新增20269例、62病歿 境外移入37例

二重埔夜市掃街拜票 楊文科宣傳竹東建設成果

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長候選人楊文科（右2）與竹東鎮長候選人張順朋（右1）等，10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票。圖／楊文科競辦提供
新竹縣長候選人楊文科（右2）與竹東鎮長候選人張順朋（右1）等，10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票。圖／楊文科競辦提供

國民黨新竹縣長候選人楊文科10日晚間與竹東鎮長候選人張順朋到竹東二重埔夜市掃街拜票，並宣傳在竹東投入的建設與政績，黨籍縣議員候選人馮守亮、上官秋燕、彭余美玲等人一同現身向攤商問好，民眾熱情高喊「凍蒜、凍蒜」，表達支持。

楊文科表示，疫情趨緩夜市逐漸恢復往日人潮，攤商不必為生計憂心，喊話未來要讓經濟全面復甦，包含正在興建中的交通轉運中心暨地下停車場，整合國道、公路客運及觀光接駁車，讓居民生活更便捷，帶動人潮、錢潮前進溪南地區。

楊文科說，竹東鎮民期待的游泳池已經整修完成 ，12月試營運鎮民享有免費入場；此外，竹東鎮文化大禾埕正在規畫中，未來將結合多功能展演劇場、新建鎮立圖書館及音樂文化埕等複合式空間，大幅提升居民的生活品質。

張順朋表示，家長關心的竹東學子就學問題，目前二重國中校舍擴建計畫已在進行中。未來將持續與新竹縣長候選人楊文科合作，讓竹科三期盡早通過，帶動地方就業機會，也要鼓勵青年留鄉打拼，並吸引外來人口遷入，目標讓竹東鎮升格為竹東市。

新竹縣長候選人楊文科10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票，與現場攤商握手致意。圖／楊文科競辦提供
新竹縣長候選人楊文科10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票，與現場攤商握手致意。圖／楊文科競辦提供
新竹縣長候選人楊文科10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票。圖／楊文科競辦提供
新竹縣長候選人楊文科10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票。圖／楊文科競辦提供
新竹縣長候選人楊文科10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票，與現場攤商握手致意。圖／楊文科競辦提供
新竹縣長候選人楊文科10日晚間到竹東鎮二重埔夜市掃街拜票，與現場攤商握手致意。圖／楊文科競辦提供

2022大選 新竹縣選舉 楊文科

延伸閱讀

提升警察值勤機動性　台灣山葉機車捐出30部EMF電動機車！

楊文科形象MV有彩蛋 攻城獅慕獅女孩軋一角

破解藍白合？韓國瑜、楊文科今再合體幫林耕仁站台

高虹安抱病拜會楊文科 柯建銘：操作棄保不用這麼勉強

相關新聞

高虹安打點滴遭質疑裝病 醫師氣憤：不尊重醫護專業

新竹市長候選人高虹安因為選戰而累倒，到醫院打點滴，竟然就被一些人質疑說，喔，怎麼小病去看急診？怎麼不多喝水就好？怎麼點滴...

阿扁「保7大作戰」神來之筆後 游盈隆曝綠營即將失去2縣市

年底九合一大選進入倒數階段，前總統陳水扁日前自稱「鐵板神算」，預測民進黨這次的縣市長席次是「保7大作戰」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為阿扁此話是神來之筆，巧妙地運用民調誤差正負三的概念。不過，游盈隆也預言民進黨即將失去桃園和台北。

科技大老出手救高虹安？斥謠言滿天飛 林耕仁談收手原因

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前宣布要回歸選戰市政主軸，不再攻擊民眾黨對手高虹安助理費小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論...

高雄市長政見辯論會發問人身分曝光 四人皆來自學界

高雄市長公辦電視政見辯論會明天登場，今天中午發問人名單出爐，將由高雄科技大學校長楊慶煜、高雄醫學大學校長楊俊毓、中山大學...

新竹棒球場A級球場名不符實？林耕仁批欺騙市民與球迷

國民黨新竹市長候選人林耕仁緊追新竹市立棒球場工程缺失，他昨天直指新竹棒球場定位A級球場，但紅土區黏土比例僅30％，質疑有...

藍綠交火！謝國樑提校舍變身4招 蔡適應批他「市政草包」

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天針「閒置校舍」提出創新變身四大措施，希望透過重新盤點與再利用，讓更多閒置校舍能重新改造變身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。