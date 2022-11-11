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科技大老出手救高虹安？斥謠言滿天飛 林耕仁談收手原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁日前宣布要回歸選戰市政主軸，不再攻擊民眾黨對手高虹安助理費小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論四起，林耕仁今天受訪直言「選舉謠言滿天飛」。記者張裕珍／攝影
國民黨新竹市長候選人林耕仁日前宣布要回歸選戰市政主軸，不再攻擊民眾黨對手高虹安助理費小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論四起，林耕仁今天受訪直言「選舉謠言滿天飛」。記者張裕珍／攝影

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前宣布要回歸選戰市政主軸，不再攻擊民眾黨對手高虹安助理費小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論四起。林耕仁今天受訪直言「選舉謠言滿天飛」，並強調收手決策並非被某人「摸頭」，而是不希望為一個人做錯一件事就把她打死，而是將證據透明，以召社會公信。

針對媒體人尚毅夫爆料稱國民黨迫使林耕仁妥協不要去北機站，如果不妥協就嗆說要去支持高虹安，同時聲稱對手高虹安「不是壞人」。林耕仁對此強調，自己是一個選市長的人，要以蒼生為重，先前提出爆料事證都很明確，現在檢調司法也介入。選舉不是要打壓一個人，而是以市政願景讓市民認同。

近來傳聞科技大老出手救高虹安選情，安排高拜會楊文科。林耕仁說，這次選舉謠言滿天飛，選舉還剩十幾天，林耕仁和團隊不會被影響，會持續努力拚勝選，他也強調自己過去常拜會楊縣長請益交通、環保等議題，楊縣長也已經重申唯一支持林耕仁。

林耕仁這次突然踩煞車不對高虹安持續攻擊，也有傳聞是指鴻海創辦人郭台銘關心？林耕仁說，社會環境在民進黨執政下生活困苦，自己作為市長候選人，要以蒼生為重，把市民照顧好是最重要的選舉主軸。希望選戰回歸政見主軸，讓蒼生有好日子。

林耕仁再度表示，競選團隊包括林政則主委宅心仁厚、議長許修睿是菩薩性格為社會努力。身為市長候選人要以市民生活為方向，而不是某一個人來摸頭，或誰來說什麼才會決定這麼重要的事。

林也強調「不因為一個人做錯一件事把她打死，而是把證據透明，讓社會大眾有一個公信」，也希望高委員向社會說清楚，畢竟柯文哲市長也不敢說證據是假的。

林耕仁今天針對媒體報導有高虹安國會辦公室前助理爆料連事假也要扣薪的事件回應。他說，勞工權益是非常重要的事，在一個空間合作大家都有感情，在自己團隊是以人為本模式思考。如因請病、事假還要扣薪指控屬實，希望高委員向外說明清楚。

2022大選 高虹安 林耕仁 新竹市選舉

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