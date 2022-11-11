蔡英文昨桃園輔選...場外有人攜玩具槍 張善政批：四處輔選維安壓力大

昨總統蔡英文桃園輔選，場外驚見玩具槍，國民黨桃園市長候選人張善政說，給予員警正面肯定，但提醒蔡英文不斷各地輔選，造成維安壓力大，出現台版柬埔寨事件應讓警力花在需要處；國民黨台北市長候選人蔣萬安昨辭立委，不過民進黨桃園市長候選人批選舉作秀，他展現決心方式就是選戰起跑第1天，行程密度是對手好幾倍，國民黨桃園市長候選人張善政說，他們不辭就好好留在立院，讓其他人來替人民服務。

張善政今在台北前市長郝龍斌、桃園市議長邱奕勝、市議員葉明月、梁為超及劉安祺一同至中壢興國市場掃街拜票，攤商也都熱情給予回應，張善政說，對於那場合員警機靈把情況控制，給予非常正面的肯定。

張強調，特別提醒蔡英文、行政院長蘇貞昌，不斷地跑到各地去輔選，造成很大的維安壓力，現在警力非常的珍貴，應該是把治安做好。因為大家都知道最近有台版柬埔寨事件，所以警力不應該花這麼多在輔選的維安，要花在刀口上，讓民眾放心。

至於鄭運鵬為辭立委，反要張辭掉小黨顧問，張表示，那顧問職根本是空的職銜，完全沒有任何的工作內容，沒有什麼辭不辭的問題。反倒是這7位立委都不辭職，應該是想繼續留在立院，大家要成全他們繼續留在立院，替民眾服務就好了，地方首長讓更好的人來做。