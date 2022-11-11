蘇貞昌說「有人」自導自演就負責 徐巧芯酸不敢說名字

無良公關公司疑似在網路上指稱，因為民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊要求，所以關閉粉專，行政院長蘇貞昌今天被媒體問及時表示，若有人自導自演都要負責。台北市議員徐巧芯今天說，堂堂行政院長，想抹別人自導自演，連名字都不敢說，連一點guts（膽量）也沒有，怎麼抗中保台？

無良公關公司日前貼出一份有徐巧芯和國民黨台北市長候選人蔣萬安等人簽名的文件，指藍營找狗仔跟拍其他候選人，影射徐巧芯日前出示陳時中「摟人妻」照片是有計畫的。徐巧芯昨出示對話截圖，指無良公關直接說有和陳時中競辦討論，無良公關有民進黨證也和民進黨過從甚密，陳時中團隊昨指藍營自導自演。

蘇貞昌今天到立法院會備詢，媒體聯訪時被問到無良公關公司關閉粉專，在網路上指是陳時中競辦要求的，怎麼看這件事。蘇貞昌說，事實已清清楚楚，若有人故意歪曲或自導自演，都要自己負責。

徐巧芯今天在臉書上表示，堂堂一個行政院長，想抹別人自導自演，卻連名字都不敢講，只敢說「有人」，不就是想要用影射的方式逃避法律責任？這種人一點guts都沒有，以後要怎麼抗中保台？「我是不信啦」。