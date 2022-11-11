因應政見會減少行程 柯志恩：要為產業教育薪資提解方

高雄市長政見辯論會明日登場，國民黨候選人柯志恩今天減少行程因應明日辯論會。柯志恩表示，政見發表時間只有五分鐘，要將很多濃縮政見是最大挑戰，將針對產業、教育、空汙及薪資等部分提解方。

柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，副議長陸淑美及議員方信淵、宋立彬陪同爭取支持，水果商送鳳梨、糕餅店舖則送上「發糕」，隨投票日逼近，民眾愈來愈熱情。

柯志恩今天只排岡山市場拜票及鳳山區柯志恩之友會成立活動，公開行程比前幾天來得少。柯志恩表示，參選後跟議員不斷勤走基層，對高雄非常有感，現在唯一問題是政見發表時間只有五分鐘，這麼多訊息及政見想跟大家陳述，如何濃縮五分鐘內讓大家都理解，這是最大挑戰。

媒體追問有無議題或策略。柯志恩說，她會提如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水能夠高起來，這些都是大家希望市長候選人在政見發表會中提出解方的議題。