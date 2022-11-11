快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

因應政見會減少行程 柯志恩：要為產業教育薪資提解方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
文賢市場水果攤商送鳳梨祝賀柯志恩「旺來」。記者徐白櫻／攝影
文賢市場水果攤商送鳳梨祝賀柯志恩「旺來」。記者徐白櫻／攝影

高雄市長政見辯論會明日登場，國民黨候選人柯志恩今天減少行程因應明日辯論會。柯志恩表示，政見發表時間只有五分鐘，要將很多濃縮政見是最大挑戰，將針對產業、教育、空汙及薪資等部分提解方。

柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，副議長陸淑美及議員方信淵、宋立彬陪同爭取支持，水果商送鳳梨、糕餅店舖則送上「發糕」，隨投票日逼近，民眾愈來愈熱情。

柯志恩今天只排岡山市場拜票及鳳山區柯志恩之友會成立活動，公開行程比前幾天來得少。柯志恩表示，參選後跟議員不斷勤走基層，對高雄非常有感，現在唯一問題是政見發表時間只有五分鐘，這麼多訊息及政見想跟大家陳述，如何濃縮五分鐘內讓大家都理解，這是最大挑戰。

媒體追問有無議題或策略。柯志恩說，她會提如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水能夠高起來，這些都是大家希望市長候選人在政見發表會中提出解方的議題。

大寮槍擊案後，這兩天藍綠雙方為槍擊案到底發生幾件有不同見解，藍說五件、綠說三件。警察局長林炎田昨日強調「不要在數字上打轉」。柯志恩今天反擊說，槍擊案的數字是陳其邁自己講今年只有三起槍擊案，六都最低，所以她也請林局長回去跟陳市長講「不要再糾結數字了」。

柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，攤商遠遠就在揮手喊加油。記者徐白櫻／攝影
柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，攤商遠遠就在揮手喊加油。記者徐白櫻／攝影
柯志恩（左）今早到岡山文賢市場拜票，攤商送發糕給她，另送蘿蔔給副議長陸淑美（右）。記者徐白櫻／攝影
柯志恩（左）今早到岡山文賢市場拜票，攤商送發糕給她，另送蘿蔔給副議長陸淑美（右）。記者徐白櫻／攝影

2022大選 柯志恩 高雄市長

延伸閱讀

高雄前金苓議員少一席苦戰 陳若翠淚喊「大家麥離開」

廟口開講又加場 柯志恩下周要去高雄這四區

影／台積電高雄廠傳「暫緩」 柯志恩：要尊重國際廠牌

柯志恩質疑高雄槍擊案不只三起 選舉賭盤是在帶風向

相關新聞

蘇貞昌說「有人」自導自演就負責 徐巧芯酸不敢說名字

無良公關公司疑似在網路上指稱，因為民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊要求，所以關閉粉專，行政院長蘇貞昌今天被媒體問及時表...

謝龍介難過「網友笑台南成慶記之都」市府：案件減少

台南昨天發生2起槍擊案，嫌犯持衝鋒槍在市議員謝財旺服務處、一處學甲工業區廠房共轟88槍，引起各界譁然，國民黨台南市長候選...

科技大老出手救高虹安？斥謠言滿天飛 林耕仁談收手原因

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前宣布要回歸選戰市政主軸，不再攻擊民眾黨對手高虹安助理費小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論...

選舉到地檢署特別忙？前十大進入司法程序的政治事件

新竹市長候選人高虹安近日受訪時表示，自從投入選戰以來，已經面臨30多起造謠抹黑事件，即使澄清也未見造謠者道歉。不少政治人物為了選情以及自證清白選擇提告，希望司法能證明清白、給予公道。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，打官司曠日費時，很多時候等到判決出爐，選戰都已經結束了，雙方可能最終尋求和解。鈕則勳分析，政治人物提告除了自證清白，還可能是為了搶攻媒體版面的政治動作。

蔡英文快閃探班沈慧虹 明天還要來新竹站台衝選情

總統蔡英文今天上午到工研院參加典禮後，快閃到新竹市，探班民進黨新竹市長候選人沈慧虹，兩人相約的地點在新竹市立動物園，選舉...

柯文哲成最大破口？黃珊珊：尊重每個人的意見

親民黨文宣部前副主任吳崑玉昨天說曾警示無黨籍台北市長候選人黃珊珊遠離台北市長柯文哲，柯文哲是黃珊珊最大破口。黃珊珊今天說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。