因應政見會減少行程 柯志恩：要為產業教育薪資提解方
高雄市長政見辯論會明日登場，國民黨候選人柯志恩今天減少行程因應明日辯論會。柯志恩表示，政見發表時間只有五分鐘，要將很多濃縮政見是最大挑戰，將針對產業、教育、空汙及薪資等部分提解方。
柯志恩今早到岡山文賢市場拜票，副議長陸淑美及議員方信淵、宋立彬陪同爭取支持，水果商送鳳梨、糕餅店舖則送上「發糕」，隨投票日逼近，民眾愈來愈熱情。
柯志恩今天只排岡山市場拜票及鳳山區柯志恩之友會成立活動，公開行程比前幾天來得少。柯志恩表示，參選後跟議員不斷勤走基層，對高雄非常有感，現在唯一問題是政見發表時間只有五分鐘，這麼多訊息及政見想跟大家陳述，如何濃縮五分鐘內讓大家都理解，這是最大挑戰。
媒體追問有無議題或策略。柯志恩說，她會提如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水能夠高起來，這些都是大家希望市長候選人在政見發表會中提出解方的議題。
大寮槍擊案後，這兩天藍綠雙方為槍擊案到底發生幾件有不同見解，藍說五件、綠說三件。警察局長林炎田昨日強調「不要在數字上打轉」。柯志恩今天反擊說，槍擊案的數字是陳其邁自己講今年只有三起槍擊案，六都最低，所以她也請林局長回去跟陳市長講「不要再糾結數字了」。
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