阿扁「保7大作戰」神來之筆後 游盈隆曝綠營即將失去2縣市

年底九合一大選進入倒數階段，前總統陳水扁日前自稱「鐵板神算」，預測民進黨這次的縣市長席次是「保7大作戰」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為阿扁此話是神來之筆，巧妙地運用民調誤差正負三的概念。不過，游盈隆也預言民進黨即將失去桃園和台北。

游盈隆昨（10）日在政論節目《新聞千里馬》上表示，陳水扁這次的預測是神來之筆，他巧妙地運用民調誤差正負三的概念，減3就是4席，加3則是10席，所以這樣非常安全。此外，阿扁動見觀瞻，對綠營支持者來說，把民進黨選情講爛會挨罵，講太好又講不出口。

游盈隆提到2022選舉的整個大局發展至今，仍然認為綠營可以拿到兩都兩縣，但假設想再往上加，能夠加多少？看起來越來越少。游盈隆此話一出，主持人馬千惠大吃一驚。

游盈隆透露民進黨中央圈在流傳「坐4望12」，敢講穩贏的只有四個，高雄、台南、屏東、嘉義，其他的就是「望」，代表還沒有太穩。然而，游盈隆坦言聽說屏東選情告急，不過自己不知道是真是假，「我的天啊，民進黨的屏東淪陷了，就像2018年高雄市淪陷一樣，那還得了嗎？衝擊一定難以想像」。

主持人馬千惠問「年底選戰哪幾區會跌破眼鏡？」游盈隆表示自己會關注基隆，因為基隆也是民進黨執政的地方，到底誰會勝出，帶來的影響也很大。最後，游盈隆直言「對民進黨來說，台北和桃園已經相當危險，民進黨即將失去這兩個地方」。