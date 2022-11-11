選舉到地檢署特別忙？前十大進入司法程序的政治事件

民眾最關注的政治官司有哪些？

隨著選舉日期逼近，候選人謠言、抹黑事件層出不窮。新竹市長候選人高虹安近日受訪時表示，自從投入選戰以來，已經面臨30多起造謠抹黑事件，即使澄清也未見造謠者道歉。不少政治人物為了選情以及自證清白選擇提告，希望司法能證明清白、給予公道。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，打官司曠日費時，很多時候等到判決出爐，選戰都已經結束了，雙方可能最終尋求和解。鈕則勳分析，政治人物提告除了自證清白，還可能是為了搶攻媒體版面的政治動作。

律師歐陽弘認為，政治人物習慣用法律去獲得政治上的利益，但法律強調公平、公正，法官都會依照雙方提供證據審理案件，不應用政治想法解讀判決結果。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，十個最被大家討論進入司法程序的政治相關事件官司案，您有猜到這件事也上榜嗎？





No.10 吳香君告發詐領助理費 林穎孟反控誣告

台北市議員林穎孟被前助理、時代力量新北市議員候選人吳香君檢舉告發詐領助理費案。林穎孟及其前男友葉曜彰與前時力黨員蕭新晟，被控共謀詐領助理費一案，北檢調查後認定葉曜彰確實有做助理的工作，因此三人獲不起訴。除了助理費一案，林穎孟和葉曜彰還被控告，涉嫌將葉曜彰所開公關行銷公司的郭姓女職員充當議員助理，溢領一個月助理費充當楊姓助理的資遣費，總計涉詐領26萬餘元助理費，該案目前持續審理中。

而林穎孟被起訴之後，也反控吳香君誣告，指控吳香君涉嫌「製作假證據」偽造她的簽名。林穎孟還提出當面對質吳香君及其前男友林家宇的「關鍵錄音」為證據。

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No.9 余正煌告翁達瑞妨害名譽、公然侮辱

新竹市前市長林智堅因「論文門」事件，退出桃園市長選舉。在台大「論文門」事件中，旅美教授「翁達瑞」在臉書發文列出10點邏輯推理，指控余正煌才是抄襲者，接著又發文痛罵余正煌連律師都敢騙，膽大包天，造假掩飾抄襲，還指控2位律師也是抹黑林智堅的共犯。

隨著案件進入司法程序，翁達瑞的身分也被起底，余正煌委任律師吳俊達臉書分享，證實翁達瑞本名為陳時奮，已向地檢署提告涉嫌妨害名譽、公然侮辱等罪。有網友留言，被告住美國，吳俊達回復：「住火星也得告，因為這是一種態度」。而在事件曝光之後，許多網友紛湧入翁達瑞臉書留言：「恭喜您有機會可以向法官證明是正煌抄襲智堅」。

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No.8 恩恩爸向新北市政府3機關申請國賠

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診後不幸身亡，恩恩爸為追求真相，8月16日透過律師分別向新北市政府、新北市政府消防局及衛生局各請求國賠新台幣1元，由機關各自開會決議國賠結果。案經新北市府及消防局、衛生局分別召開國家賠償審議會議，均認定當時依管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，因此認定國賠不成立。

11月4日恩恩爸備妥資料赴新北市地方法院，再向新北市政府、新北市政府消防局及新北市政府衛生局，提起國家賠償訴訟，請求新台幣1元的賠償金。

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No.7 吳子嘉、沈慧虹「因柯文哲爆料求官事件」互告

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料民進黨新竹市長候選人沈慧虹曾向台北市長柯文哲「求官」，沈慧虹發文澄清是被柯文哲「挖角」，自己未曾答應。柯文哲受訪承認，曾向沈慧虹提到若新竹市前市長林智堅離開，「我們這邊有缺，妳可以來啊！」

沈慧虹提告吳子嘉違反選罷法散布不實之罪、刑法誹謗罪。吳子嘉則認為，他個人只是轉述柯文哲的說法，因此提告沈慧虹誣告罪，同時也預告屆時將申請傳喚柯文哲當證人。

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No.6 鏡電視案裴偉提告遭竊錄 陳建平告裴偉背信詐欺

鏡電視社長裴偉在股東會談話的錄音檔被時代力量立委陳椒華揭露曝光之後，引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案關說疑雲。裴偉表示，錄音段落為股東會後應受法律保護之私人談話內容，遭違法竊錄，已委由律師提告。

而鏡電視前董事長陳建平10月12日應邀前往國家通訊傳播委員會，說明鏡電視3月董事會突然撤換董事長的過程。陳建平表示，已向台北地檢署告發鏡電視前董事長裴偉涉嫌背信、詐欺，其中包括一筆6,200萬元的鏡電視開辦費。

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No.5 翁達瑞稱高虹安論文抄襲挨告

自稱美國大學教授的「翁達瑞」頻頻在臉書評論政治人物碩士論文抄襲，除了被余正煌提告之外，也被民眾黨新竹市長候選人高虹安控告妨害名譽。陳時奮去年9月在臉書發文表示，高虹安遭指導教授Jay Lee除名，然而事實上Jay Lee去年就已發出聲明，表示高虹安於2018年自辛辛那提大學取得博士學位無誤，而且高虹安是傑出的博士生。此外，陳時奮去年10月時也曾稱高虹安的博士論文並非原創，但高虹安的論文被證實通過學校論文比對系統，而且攻讀博士學位期間文章曾被引用次數達4,457次。

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image source: 高虹安競選辦公室

No.4 林姿妙母女涉貪遭起訴

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊、羅東鎮公所涉弊案，宜蘭地檢署起訴15人。檢方指控林姿妙涉嫌以人頭帳戶洗錢，來源不明的金流達7,844萬餘元。林姿妙涉犯洗錢罪、偽造文書、貪污治罪條例收受不正利益、財產來源不明罪嫌。對於這些指控，林姿妙表示，「起訴是政治追殺，宜蘭人會用選票還我公道。」民進黨則痛批，這是宜蘭縣史上最大醜聞，林姿妙應公開道歉、立即退選。

10月31日因弊案開庭進行準備程序，其中有2人承認偽造文書，而林姿妙及縣府官員等13人堅稱清白，原被檢方認為認罪自白的3官員當庭「翻供」，強調沒有貪污等犯行，讓全案增添變數。

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No.3 余正煌告林智堅違反著作權法

余正煌控告新竹市長前市長林智堅涉嫌抄襲他的台大碩士論文，提自訴控告林智堅涉違反著作權法。台北地院11月2日首度開庭調查，法官要求余正煌委任律師於2週內陳報林智堅的戶籍資料，若逾期未陳報將裁定駁回。此舉引發外界批判法官技巧性逃避審案，也讓台灣司法公信力再次受到質疑。

余正煌委任律師表示，未來法官開庭時，將考慮聲請傳喚桃園市長候選人鄭運鵬作證，至於蔡英文總統作證部分律師會再做討論。

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No.2 資策會告高虹安論文抄襲、不當兼職

民眾黨新竹市長候選人高虹安風波不斷，與資策會兩大爭議「論文抄襲」、「違規兼職」持續延燒，其中高虹安博士論文引用在資策會工作期間的研究成果，被資策會認為侵害研究成果，資策會「比照林智堅案」，向法院提起「自訴」，控告高虹安違反著作權法。

此外，高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業，資策會認定高虹安無申請兼職紀錄，因此高虹安違反規定遭提告。對於「兼職」事件，高虹安也召開記者會澄清，強調在科智企業所執行的工作，都是她在資策會時主管所指派的任務，而且主管也知情，同時高虹安也指出她沒有領科智的薪水，所做的都是資策會分內的工作。

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No.1 遭影射滾床緋聞 張淑娟告周玉蔻、蔡玉真妨害名譽

前中國小姐張淑娟先前遭資深媒體人周玉蔻、蔡玉真爆料，指稱她早年捲入國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴晶華酒店緋聞案。張淑娟不滿周玉蔻和蔡玉真未經查證影射，淚控兩人妨害名譽。張淑娟說，她不是緋聞女主角，沒有「滾床」，她也沒有要選舉，而且她連台北市的房子都買不起，希望周玉蔻和蔡玉真不要利用媒體殺人。對於張淑娟要到北檢提告一事，周玉蔻也在當日提早抵達想和張淑娟當面對話，結果與國民黨台北市議員王鴻薇爆發口角衝突。接著周玉蔻在張淑娟按鈴提告準備離開北檢時，一度在後方追著張淑娟不斷向她「道歉」，這場北檢前的爭議事件，引起相當大的討論。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月09日至2022年11月06日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治官司』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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