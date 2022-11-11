網路好感度大PK！謝國樑1.19暫贏蔡適應0.75 學者分析原因有這些...

image source：FB/蔡適應、謝國樑

文/陳宣懿

今年九合一大選，基隆市長選戰高潮迭起，藍綠陣營候選人謝國樑、蔡適應近一個月積極邀請大咖政治人物、黨內母雞站台，除了帶動話題討論度以外，也希望拉抬自身選情。對此，政治大學新聞學系教授馮建三認為，明星黨員站台有助於鞏固既有的支持者，但不會有支持者移轉的效果，但若不固票，恐怕會減少原來支持者的投票意願。而東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，北北基桃是共同生活圈，選情會彼此互相影響，而且有些基隆市民覺得自己生活在大台北地區，因此若國民黨台北市長候選人蔣萬安選情往上衝，連帶可以拉抬謝國樑勝選機率。

國民黨吸票機、母雞紛站台助攻！謝國樑聲量近一個月高峰合體蔣萬安、韓國瑜

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/10/01～2022/11/02）統計調查，近一個月網路聲量，謝國樑聲量最高鋒出現在10月27日，共有6,305筆。當天韓國瑜現身替謝國樑站台，兩人於基隆市信義市場掃街拜票，並品嚐在地美食小吃，現場湧入大批支持者加油打氣，兩人同框造勢引起網路上不少討論。謝國樑聲量第二高峰出現在11月2日，共4,017筆聲量。蔣萬安、謝國樑11月1日「國安連線」合體在基隆安樂市場拜票，但民進黨指控兩人擋救護車，謝國樑駁斥並還原過程，隔日話題持續延燒，後續帶起不少的網路聲量。而謝國樑網路聲量第三高峰出現在10月21日，共2,331筆聲量。當日各縣市候選人抽出號次，國民黨主席朱立倫喊出「桃基北北1126」口號，助攻張善政、謝國樑、侯友宜、蔣萬安四位候選人的聲勢。從韓國瑜、蔣萬安到朱立倫的助陣輔選，紛讓謝國創下三波網路討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

民進黨大咖蔡英文、林右昌輔選加分！蔡適應網路聲量增加

依據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/10/01～2022/11/02）統計，近一個月網路聲量，民進黨基隆市長候選人蔡適應網路聲量最高鋒同樣也是大咖助陣，11月2日共有2,880筆聲量。當天蔡英文、林右昌、蔡適應同框造勢基隆「寵物之夜」活動，喊出「五星級執政，毛小孩幸福感也要五星級」，民進黨明星政治人物站台，成功拉抬蔡適應的聲量。而蔡適應的網路聲量第二高峰為10月2日，共2,673筆聲量。當天陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬喊出「打造北北基桃共榮圈」，四人同台造勢。而蔡適應聲量第三高峰是在10月1日，共1,890筆聲量。當日蔡適應與民進黨基隆市議員候選人聯合競選總部成立；但同一間黃國昌近期指控蔡適應涉施壓國防部賣土地話題持續延燒，國民黨也批評蔡適應甩鍋，要求說清楚，因此造成眾多網友熱議。

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謝國樑網路好感度領先蔡適應！學者：中央施政影響大

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/10/01～2022/11/02）進一步觀察分析，國民黨基隆市長謝國樑近一個月幾波高聲量事件幾乎都是與大咖人物連番站台輔選有關，同框合體有效引起支持者熱烈回應與討論，雖然有「救護車突發事件」，但謝國樑不僅在臉書回應澄清，更把握機會在媒體訪問時說明清楚，加上快速公布事發時的影片，也讓整起事情更讓外界了解。統計下來，謝國樑近一個月正面聲量共有1萬4,243筆，高於負面聲量的1萬2,013筆，連帶拉抬網路好感度，比值達到1.19。

民進黨基隆市長候選人蔡適應除了陸戰之外，同樣積極經營網路空戰，但正面聲量6,733筆，低於負面聲量9,010筆，因此網路好感度比值為0.75，暫處於落後謝國樑。針對基隆市長選情，東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，中央施政會影響地方選舉，尤其是北北基桃生活圈影響最大，舉例來說，高端疫苗爭議跟中央防疫政策的問題（疫苗、口罩之亂），中央表現不力連帶影響到蔡適應的選情。擔任過立委、家族三代在基隆深耕多年的，近幾年成功轉型從商的謝國樑，這回扛起重責大任，挑戰基隆市長寶座，迎戰現任立委蔡適應，今年九合一大選基隆市長戰役，持續拉鋸中。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月1日至2022年11月2日。