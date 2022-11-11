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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

蔣萬安宣布辭立委 黃揚明評時機點「不覺得可惜嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安。 圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市長候選人蔣萬安。 圖／聯合報系資料照片

年底九合一大選進入倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（10）日宣布請辭立委，表現出自己破釜沉舟的決心。對此，媒體人黃揚明在臉書上針對選戰策略分析，他直言「蔣萬安團隊這波操作，不會得分，也不至於失分，但手上一張牌用這樣的方式，不會覺得可惜嗎？我給不及格」。

黃揚明在臉書提到過去帶職參選的立委選前宣布辭職，多會採取正式記者會或大型造勢時致詞宣布的模式，例如2014年林佳龍、魏明谷是兩人一起召開記者會宣布、2018年張麗善、盧秀燕也是召開記者會的模式；陳其邁則是原訂開記者會宣布，卻在前一晚的造勢晚會搶先宣布；姚文智則是在造勢晚會上宣布。

黃揚明表示像蔣萬安這樣，在例行公開行程的媒體堵訪宣布應該是首例。或許，蔣萬安團隊的企圖，是現在宣布，讓這幾天正要進行的台北市長「封關民調」能增加這項變數，看看能否再衝高支持者熱情。

不過，黃揚明坦言假設自己是選戰幕僚，對民調領先者而言，若要辭立委展現破釜沉舟氣勢，就會選擇在封關民調都領先之後，再於選前10天不能公布民調的日子當中宣布，盧秀燕、林佳龍、魏明谷都是此一模式，因為這樣的話，辭職後就不會再有其他民調干擾。

黃揚明認為時機方面也要考慮現在的選戰議題，例如徐巧芯讓側翼大翻車事件剛發生，蔣萬安隨即宣布辭立委，反而是自己陣營內部去爭搶新聞議題與聲量，「我覺得這團隊的決策應變模式很有問題，懂得議題操作的都知道，要讓子彈飛一會兒，如果徐巧芯讓側翼翻車的狀況可以再燒個2天，之後蔣萬安再宣布，議題的宣傳效益能極大化」。

黃揚明提到應該確認全黨步調是否一致，或是等其他人都表態無意願請辭後再說，不要讓許淑華、林為洲等人面臨尷尬。最後，他也直言「蔣萬安團隊這波操作，不會得分，也不至於失分，但手上一張牌用這樣的方式，不會覺得可惜嗎？我給不及格」。

2022大選 蔣萬安 選情評論

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