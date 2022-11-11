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「六都市長」民進黨恐大輸？沈富雄5字預言選戰最後結局

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄預測今年選舉結果會是「國民黨大勝」。 示意圖／聯合報系資料照片
沈富雄預測今年選舉結果會是「國民黨大勝」。 示意圖／聯合報系資料照片

年底九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人都在做最後衝刺，其中「六都市長」選情更是外界關注焦點。對此，前民進黨立委沈富雄昨（10）日直言，今年選舉的結果會是「國民黨大勝」，藍營就算丟了基隆和新竹也無所謂。

沈富雄昨日在品觀點的政論節目《暐瀚觀點》大膽預測，表示九合一大選的結果會是「國民黨大勝！」他解釋國民黨只要維持目前席次，把台北和桃園這兩個大都贏下，再加上原本的台中和新北，「六都贏四都」的結果，就可以說是大勝了。

然而，沈富雄坦言就算國民黨丟了幾個小縣市也無所謂，即使是基隆和新竹都輸也沒關係，因為這兩個縣市本來就不是國民黨的，整個選戰關鍵就是在台北和桃園。

最後，沈富雄強調國民黨應該集中精神「舉黨之力」，把重兵放在桃園和新竹，把新竹的氣勢打起來，「就算沒有贏，只要台北、桃園贏了，國民黨就大勝了！」

2022大選 國民黨 民進黨 選情評論

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