三個月內補選立委 阮昭雄先表態 藍綠白再戰

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨宣布辭立委，中山、北松山選區三個月內補選。民進黨市議員阮昭雄昨天率先表態參選，綠營曾參選立委失利的吳怡農、市議員王世堅也被點名，國民黨則有市議員王浩、王鴻薇、徐巧芯可能出戰，民眾黨市議員林國成也可能參選，預料將上演藍、綠、白混戰。

王浩為中山、大同區議員，年底議員選舉已交棒給助理。他表示，身為蔣萬安競選團隊成員，此時的重心與重點任務就是盡輔選之責，雖然法定補選期程相當局促，但此時都還言之過早。

王鴻薇說，她不會主動爭取參選這席立委，若黨內有其他人表態要選，她會支持，個人絕不會主動爭取；徐巧芯表示，對她而言最重要的是議員選舉能成功連任及蔣萬安可以順利當選市長。

國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示，未來是黨內初選或徵召都是選項，待年底選舉結束後再思考。

林國成身兼民眾黨北市黨部主委，本身是中山大同區資深議員，這次交棒給女兒林珍羽參選。林國成表示，現在全黨都在拚九合一選舉，況且蔣萬安才剛宣布，民眾黨內還沒討論。

阮昭雄指出，將投入立委補選，已做好接下戰場並勝選的準備。阮昭雄說，他是中山區長大的孩子，對這一帶非常熟悉。

二○二○年與蔣萬安競選立委失利的吳怡農被點名將捲土重來。吳怡農表示，他的工作目標不變，立委補選的事等選後再說。

王世堅被外界視為年輕世代，也有一搏實力。但他認為，現任議員首要之務是爭取連任，不會主動爭取。