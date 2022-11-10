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蔡錦賢市場掃街拜票 熱情攤商送鳳梨祝當選

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市第一選區市議員候選人蔡錦賢傳統市場掃街拜票，熱情攤商送上鳳梨，祝高票當選氣勢旺旺來。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市第一選區市議員候選人蔡錦賢傳統市場掃街拜票，熱情攤商送上鳳梨，祝高票當選氣勢旺旺來。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市第一選區市議員候選人蔡錦賢特別前往淡水清水街傳統市場掃街拜票，由於市議員蔡錦賢從升格前的代表會主席到新北市議員，傳統市場的攤商都非常熟識，因此熱情攤商送上鳳梨，祝蔡錦賢高票當選氣勢旺旺來。

新市議員蔡錦賢在六位競爭第一選區的市議員當中，以七十多歲的年紀對上其他都是年輕族群的候選人，因此市議員蔡錦賢表示，過去他早期在淡水爭取免費巴士讓山上的長者能夠搭車來到傳統市場買菜，就是希望可以照顧好長輩的生活與便利。

雙手比出六號手勢，一群人從清水街走到英專路，蔡錦賢熱情的與大家打招呼，並且一票一票的向民眾請託，在這距離選舉不到三個星期的日子當中，每個候選人都把握每一次與群眾接觸的機會，爭取大家認同，而蔡錦賢也期盼能夠繼續連任議員，要為民眾爭取更多為淡水打造更好的居住環境。

2022大選 新北市選舉

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