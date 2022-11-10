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黃秀芳率「彰化隊」同步路口拜票 催票要改變彰化

中央社／ 彰化10日電

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天率領黨籍議員參選人等人組成的「彰化隊」，同步在縣內26鄉鎮市舉辦千人路口拜票活動；黃秀芳指出，要邀鄉親幫忙催票改變彰化，建立幸福城市。

黃秀芳率領由黨籍彰化縣議員、鄉鎮長及鄉鎮市民代表參選人，組成「彰化隊」，上午同步在縣內26鄉鎮市舉辦千人路口拜票活動，支持者在路口高喊「員林挺秀芳」、「鹿港挺秀芳」等口號，展現勝選氣勢。

黃秀芳本人則是在彰化市長參選人林世賢、縣議員參選人莊陞漢等人陪同下，在彰化市八卦山牌樓旁站路口向縣民拜票。

黃秀芳接受媒體聯訪指出，過去4年縣內人口流失嚴重導致升格失敗，重大工程一再拖延，彰化縣長王惠美4年前喊出捷運到南彰的口號也跳票，縣民完全失去光榮感，她承諾會率「彰化隊」重新點亮彰化，找回第一大縣建城300年的光榮感。

黃秀芳說，過去4年鄉親生活過得並不好，總統蔡英文也鼓勵她，擔起這份責任，只要內心存著照顧縣民、服務縣民的初衷，一定可以集合鄉親力量打贏選戰。

黃秀芳指出，每一次和縣民握手，讓她感受到選民熱切期盼改變的眼神，許多人叫她拚到底，一定要換人做做看，她也要請縣民朋友拿出勇氣做出決定，把選票投給彰化隊所有參選人，為彰化帶來改變的機會。

2022大選 彰化縣選舉 黃秀芳

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