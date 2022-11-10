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蔡培慧：選南投縣長用命拚搏 發言人被威嚇很憂心

中央社／ 南投縣10日電

有關團隊發言人陳紀衡報案指遭人恐嚇「講話小心一點」，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天力挺表示，參與南投縣長選舉真的是用生命拚搏，對於發言人被威嚇，她感到非常憂心。

蔡培慧競選總部發言人、集集鎮長陳紀衡日前為集集鎮長參選人陳昭煜站台助講，會後遭國民黨集集鎮長參選人吳大村的兒子疑嗆聲「講話小心一點」，對此，陳紀衡今天再度透過臉書（Facebook）表示，民主法治可以批評、可以抗議，但不能造成別人的恐懼。

陳紀衡指出，基於多數民眾生活品質與交通安全保障，他主張台16線假日應像過去20年一樣禁駛砂石車，對方專門到現場聆聽，應有全程錄音，若有，呼籲對方可把錄音原聲、原帶公開，共同接受鎮民公評。

陳紀衡說，「講話小心一點」這句話很不幸被部分人士合理化，有一天，如果發生在你身上，也會合理化這件事嗎；他個人感受恐懼部分已完成報案，為集集鎮和諧，後續交檢警處理，也希望大家更關注公共議題。

吳大村今天接受媒體聯訪表示，當天得知兒子在場「發生一些事」，兒子返家便立即詢問「鎮長怎麼說你恐嚇他」，他兒子解釋，當時陳紀衡助講所說內容與事實不符，會後向陳紀衡表示「你講的不是事實，要管好自己嘴巴」，想不到陳紀衡就拿麥克風大聲講「你恐嚇我」，但他兒子完全沒說「你講話小心一點」這句話。

蔡培慧今天接受媒體聯訪說，參與南投縣長選舉，真的是用生命拚搏，對於發言人被威嚇，她感到非常憂心，如同她自己也遇到車牌被抄錄的狀況，她也覺得，若不是南投黑道結構盤根錯節，「我們為何要這麼擔憂呢」，她希望這次團結善良、正派力量，南投要改變。

吳大村兒子也在臉書（Facebook）公開發文表示，當時座談會快結束，想與陳紀衡解釋與事實不符，所以在陳紀衡耳邊小聲說「奉勸一下，嘴巴要管一下」，沒想到陳紀衡就大聲說被恐嚇，當時周圍全是民進黨團隊，他被團團包圍，若有意恐嚇，會被周圍團隊壓制，他不可能做出讓自己生命安全受疑慮的事，說恐嚇太過言重。

2022大選 南投縣選舉 蔡培慧

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