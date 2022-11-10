民進黨4候選人提「1200首都通月票」 侯友宜：要務實一點

民進黨提出「1200首都通月票」北北基桃共同政見，新北市長侯友宜曾建議將桃園機場捷運納入現有的1280元月票，被桃園市長鄭文燦否決稱要解決虧損問題。侯友宜今說，1280當時提出後大家就有不一樣的聲音，現在又降回1200，認為選舉是一時，政策要務實每分錢都要用在刀口上，樂見大家共同討論。

侯友宜今請假參選首日至蘆洲拜票，被問及曾建議將桃園機場捷運納入現有的1280元月票，被鄭文燦否決稱要解決虧損問題，是否覺得鄭文燦遇到政治就轉彎。 侯友宜說，曾經提出1280納入機捷，但這樣的政策面臨很多務實狀況，第一個狀況是中央到底能補助多少，且也要擴大到台北、Youbike，好多公共運輸，所負擔的經費不是地方可以負擔得起，相信這樣的政策可以提出來討論，但一定要務實面對。

侯友宜說，當時1280提出後大家就有不一樣的聲音，而且中央也沒說要補助，現在又要降回1200，自己一直覺得選舉是一時，政策要務實延續性好好做到，尤其在經費有限的新北市來說，每分錢都很重要，要用在刀口上，也樂見大家共同討論，但要很務實地把每個步驟做好。

侯友宜指出，上次提出來光納入機捷，就有不同聲音意見更何況1200，大家更有討論空間，做事沒關係，但要務實，而且中央是否願意挑起這麼大責任，相信中央當時就沒有表態，這時候應該很清楚。