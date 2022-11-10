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不曉得要投誰！沈富雄批新竹3人全是傀儡 「這人」成勝負關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
前民進黨立委沈富雄對新竹市長選情進行分析。圖為新竹市長候選人，左起民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁。 圖／聯合報系資料照片
前民進黨立委沈富雄對新竹市長選情進行分析。圖為新竹市長候選人，左起民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁。 圖／聯合報系資料照片

年底九合一選舉在即，新竹市選情卻尚未明朗，前民進黨立委沈富雄認為，三位候選人都有各有優缺，他更直指民眾黨候選人高虹安是選舉關鍵，若她出局，藍綠競爭下沈慧虹有極高機率勝出，相反地，如果她當選，未來新竹可能成為民眾黨的執政據點。

在今（10）日的廣播節目「POP撞新聞」中，主持人平秀琳指出，由於選前10天都不能做民調，10月16日之前是最後機會，但在民眾黨高虹安的助理門事件後，似乎缺乏一份新竹市的完整的民調。對此，沈富雄回應，目前助理門事件還在發酵，加上現在每天都有新的戲碼，所以即使做民調也很難看出趨勢，他更直言，「如果我是新竹市民會不曉得要投誰」。

沈富雄認為，三名候選人都有各有優缺，如國民黨林耕仁過去當了5、6屆的議員，一開始表現不怎麽樣，但也不要小看他，畢竟是國民黨朱立倫主席欽點的。而民眾黨高虹安是名年輕女性，加上來自科技業，給人一種新鮮感，且在三人中學歷最好，若未來民眾黨台北市長候選人黃珊珊沒選上，她將成為民眾黨主席兼台北市長柯文哲的執政據點。

沈富雄接著表示，民進黨沈慧虹沒什麼可挑剔，曾任副市長的她對市政也比較熟悉，問題在於她是前新竹市長林智堅的副手，跟林智堅密不可分，因此如果選民認為民進黨該下架就不該讓她當選，但若排除這點，選沈也不壞。

沈富雄最終總結說，新竹市三位候選人其實都是各黨的傀儡，他們背後都有大咖，只是被操控的程度不同。他也坦言，如果高虹安完了，只剩藍綠對決，沈慧虹的贏面較大。

2022大選 高虹安 沈慧虹 林耕仁 民眾黨 選情評論

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