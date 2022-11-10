讓選戰回歸市政討論 沈慧虹發給藍白對手市政辯論函

選戰倒數16天，新竹市長選戰激烈受矚目。民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天舉行「新竹市長政見辯論邀請記者會」，她發出市政辯論函給對手林耕仁、高虹安，強調希望選舉回歸到政策討論，希望一起來場公開的政見辯論會，今天會遞送邀請函。

沈慧虹說，相信讓新竹市更好，是各市長候選人的共識，選舉倒數16天，她希望將選舉回歸到政策的討論，並讓彼此透過辯論的方式，向市民報告自己心中新竹是未來的發展方向，更讓新竹市民能夠清楚了解候選人對城市的擘畫願景。

另，新竹市選舉委員會將舉辦2場「第11屆市長公辦電視政見發表會」，直播時間分別為16日下午1點半（重播19日早上9點）、21日下午1點半（重播23日晚上6點）。市長候選人每一場次發言時間30分鐘，政見發表會撥出頻道為新竹市公用頻道。