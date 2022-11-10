謝國樑陣營主張蔡適應選基隆市長不用辭立委 理由出人意料

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布請辭立委，包含民進黨基隆市長候選人蔡適應在內，參選縣市長的立委動向受關注。蔡適應陣營到中午時仍未回應；國民黨基隆市長候選人謝國樑競選辦公室發言人余治明說，辦立委補選要耗費數千萬元市民納稅錢，最好的方案就是蔡適應繼續當立委，讓謝國樑當市長。

余治明表示，基隆市僅有一席立委，蔡適應辭立委要辦補選，需要耗費數千萬元基隆市民的納稅錢，很不應該又划不來。最好的方案就是蔡適應繼續當立委，讓謝國樑當市長，為市民好好做事。