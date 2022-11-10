預備金使用 台東藍、綠縣長陣營隔空交戰
民進黨台東縣長候選人劉櫂豪日前質疑，對手饒慶鈴動用數百萬元預備金於選前印製縣民手冊並全面發放。饒陣營今反擊批劉預備金、災害準備金分不清，籲錯誤資訊不要誤導民眾。
饒慶鈴競選總部總幹事陳德勝說，根據預算法第64條規定，「第一預備金」的使用是各機關在預算使用上如果有需要即可依規定動支；而災害的搶救則是以「災害準備金」支應，兩者並不衝突。
陳反問對手，劉曾任4年的副縣長，更擔任超過10年的立委，對於各種經費的分配和使用竟還搞不清楚，顯然對基礎的縣政管理或是財政法規都很不足，其團隊應提供正確資訊，讓社會大眾理解。
劉櫂豪競選總部指稱，日前質疑饒動用數百萬元預備金於選前印製縣民手冊並全面發放，對手回應迴避問題核心。每一分錢都是民脂民膏，應該善用每筆經費。
劉競總強調，印製縣民手冊的數百萬元預備金如果被省下來，當台東發生917、918強震時，用來幫助受災戶，是不是能幫助到更多台東人呢？選前印製縣民手冊是否浪費公帑？鄉親自有公評。
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