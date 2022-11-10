高虹安點滴照曝光 吳欣岱批：來醫院打卡打點滴是「浪費資源」

民眾黨新竹市長候選人高虹安「抱病」拜會國民黨籍新竹縣長楊文科，照片曝光後可看見高虹安右手仍插著點滴針頭。曾為醫師的台灣基進台北市議員參選人吳欣岱則表示，自己在急診時，很討厭來了什麼事都沒有，只說要打點滴補一下的人。

高虹安9日因身體不適住院，當日閃電出院後仍「抱病」拜會新竹縣長楊文科，手上插著點滴針頭的畫面也隨即曝光。吳欣岱對此發文大酸，表示自己過去在急診時很討厭來了什麼事都沒有，只說要打點滴補一下的人。

吳欣岱補充，點滴的內容就是葡萄糖水或是生理食鹽水，好手好腳「為什麼不自己喝水？」，常常有人把醫院當成一個避難所，躲避自己生活上的壓力，或甚至有人是貪小便宜來急診過水領保費的。

吳欣岱最後說道，這樣的人可能真的有什麼壓力或煩心事，但若特地到醫院拍照打卡一趟，真的知道「醫療人員會多多少文書工作嗎？」、「健保會多多少支出嗎？」更別提疫情期間規矩更多，非常麻煩。吳欣岱批評，來一次打卡造成多少錯誤示範，讓多少看到的人，以後想逃避現實的時候，第一個想到的就是醫院。

高虹安參選以來遭受輿論爆料接連攻擊，日前因身心俱疲送醫住院，戰友紛紛留言鼓勵高虹安，台灣民眾黨發言人及台北市議員參選人楊寶楨表示「虹安保重！早日康復！最後一哩路，一起奮戰到最後一刻」、台灣民眾黨創黨發言人及台北市議員參選人林珍羽則表示「健康第一」，支持者留言鼓勵「這真的是有史以來最髒的選舉，很難想像你到底承受多大的壓力，希望你能繼續加油挺過去」、「辛苦了！這幾天無情的攻擊真叫人受不了，休息幾天打起精神抗戰到底！」