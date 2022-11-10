北市民調／蔣萬安拉開領先差距 陳時中慘落第三名
台灣民意基金會今天公布最新台北市長民調，結果顯示，29.8%台北市民若明天投票，會投給國民黨籍候選人蔣萬安，26.6%無黨籍黃珊珊，21.8%民進黨陳時中，0.4%童文薰，0.3%蘇煥智，11.9%尚未決定，9.1% 其他、不知道、拒答。看好度部分，則由蔣萬安一支獨秀，大幅領先黃、陳。
台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，畢竟蔣萬安目前僅領先黃珊珊3.2個百分點，如果以賽馬比喻，只不過領先一匹馬身的距離，隨時都有被後來居上的可能，何況現在游離選民還有四成二，選民投票參與率尚未確定，而陳時中目前落居第三，需苦苦追趕，最後一里路將備極艱辛。
游盈隆指出，從年齡層看，居領先群的蔣萬安與黃珊珊在65歲以下各年齡層各領風騷，陳時中則在65歲以上較獲選民青睞。具體地講，蔣萬安支持者主要集中在35歲以上選民，黃珊珊則是在45歲以下選民中大幅領先。相形之下，陳時中除了在55歲以上選民中較有斬獲外，其他來自較年輕選民的支持顯得單薄。
看好度部分，38.7%台北市民看好蔣萬安當選，17%陳時中，13.1%黃珊珊，31.2%很難說、不知道、拒答。游盈隆表示，這項發現傳達了三個微妙的訊息，一、 多數台北市選民似乎認為蔣萬安當選已成定局；二、多數台北市選民不看好陳時中會當選，這很可能讓他的絕地大反攻失去足夠的動力；三、支持度只和蔣萬安差3.2個百分點的黃珊珊，竟然只有一成三的人認為她會當選，這非常罕見。
本次民調委託單位為財團法人台灣民意教育基金會，執行單位為求真民意調查股份有限公司，訪問對象為戶籍於台北市且年滿二十歲以上成年人，抽樣方法採市話、手機併用的雙底冊抽樣，真人電話訪問調查。訪問日期為11月5日至7日，有效樣本共計完成1069份，市話749、手機320。抽樣誤差:在95%的信心水準下，約 ± 3.0 個百分點，加權方式依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
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