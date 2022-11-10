造謠翻車！「無良公關公司」同框林靜儀照曝光 消息源頭「她」光速神隱

粉專「無良公關公司」9日晚間貼文，指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，準備「潑髒水」增加選民仇恨值，文件附有徐巧芯、蔣萬安等人簽名，遭影射的民代已有3位報警。該粉專深夜刪文並發文道歉，有人也翻出他曾與綠委林靜儀合體直播，長相曝光。

徐巧芯9日晚間到警局報案，提告綠營側翼抹黑造謠。 圖／翻攝自徐巧芯臉書

「無良公關公司」9日晚間貼出一份「網軍建置企畫書」要求蔣萬安、徐巧芯澄清，內容包括網軍培訓與進攻方案，並計畫找狗仔跟拍其他候選人，文件下方有蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷及李德維的簽名。徐巧芯遭點名後火速前往松山分局報案，並在批踢踢發文嗆「凡是分享的、跟著講的我全部都會見一個告一個」，更點名無良公關公司曾和民進黨立委林靜儀直播過「警方一定找得到人」，向廣大網友求2人直播同框圖。

事件爆發後吸引大批網友熱議，涉事粉專火速刪文並發文道歉表示「沒有惡意」，可惜網友並不領情，留言「tag一堆綠營粉專叫沒惡意」、「朝聖大型翻車現場」，網友也翻出無良公關公司去年與親綠粉專共同邀請林靜儀直播的畫面，曝光本尊真實樣貌，笑稱「開趴踢囉」、「反正線上都聚過了，線下也聚一聚」、「法院開同樂會」。

此外，無良公關公司發文內容源頭，來自臉書社團「2022年地方選舉拒投國民黨」內一位女網友「李思伶」的分享，目前原文遭刪除，「李思伶」的臉書帳號也已關閉。

「無良公關公司」2021年底曾受邀與林靜儀同框直播。 圖／截自「斯坦-波蘭ê台灣囡仔」直播影片