快訊

疑當著4歲妹妹面前性侵5歲女童 46歲花蓮狼男抓到了

台南議員服務處遭轟30槍…學甲工業區也遭鋒槍掃射58槍 警掌握1男子涉案

高虹安男友年薪600萬超越政治獻金 薛瑞元：不排除查永齡基金會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造謠翻車！「無良公關公司」同框林靜儀照曝光 消息源頭「她」光速神隱

聯合新聞網／ 綜合報導
「無良公關公司」本尊長相曝光。 圖／截自「斯坦-波蘭ê台灣囡仔」直播影片
「無良公關公司」本尊長相曝光。 圖／截自「斯坦-波蘭ê台灣囡仔」直播影片

粉專「無良公關公司」9日晚間貼文，指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，準備「潑髒水」增加選民仇恨值，文件附有徐巧芯蔣萬安等人簽名，遭影射的民代已有3位報警。該粉專深夜刪文並發文道歉，有人也翻出他曾與綠委林靜儀合體直播，長相曝光。

徐巧芯9日晚間到警局報案，提告綠營側翼抹黑造謠。 圖／翻攝自徐巧芯臉書
徐巧芯9日晚間到警局報案，提告綠營側翼抹黑造謠。 圖／翻攝自徐巧芯臉書

「無良公關公司」9日晚間貼出一份「網軍建置企畫書」要求蔣萬安、徐巧芯澄清，內容包括網軍培訓與進攻方案，並計畫找狗仔跟拍其他候選人，文件下方有蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷及李德維的簽名。徐巧芯遭點名後火速前往松山分局報案，並在批踢踢發文嗆「凡是分享的、跟著講的我全部都會見一個告一個」，更點名無良公關公司曾和民進黨立委林靜儀直播過「警方一定找得到人」，向廣大網友求2人直播同框圖。

事件爆發後吸引大批網友熱議，涉事粉專火速刪文並發文道歉表示「沒有惡意」，可惜網友並不領情，留言「tag一堆綠營粉專叫沒惡意」、「朝聖大型翻車現場」，網友也翻出無良公關公司去年與親綠粉專共同邀請林靜儀直播的畫面，曝光本尊真實樣貌，笑稱「開趴踢囉」、「反正線上都聚過了，線下也聚一聚」、「法院開同樂會」。

此外，無良公關公司發文內容源頭，來自臉書社團「2022年地方選舉拒投國民黨」內一位女網友「李思伶」的分享，目前原文遭刪除，「李思伶」的臉書帳號也已關閉。

「無良公關公司」2021年底曾受邀與林靜儀同框直播。 圖／截自「斯坦-波蘭ê台灣囡仔」直播影片
「無良公關公司」2021年底曾受邀與林靜儀同框直播。 圖／截自「斯坦-波蘭ê台灣囡仔」直播影片

發表文件圖片的神秘女網友在事發後已火速刪文神隱。 圖／翻攝自網友截圖
發表文件圖片的神秘女網友在事發後已火速刪文神隱。 圖／翻攝自網友截圖

2022大選 徐巧芯 蔣萬安 陳時中 台北市長

延伸閱讀

指蔣萬安計畫跟拍陳時中 無良公關公司粉專道歉了

網傳文件指藍營找狗仔跟拍候選人 徐巧芯今到警局報案

四叉貓爆料出席8人晚宴吃掉5萬 蔣萬安回答這7字

曝新事證 徐巧芯：多名女性看摟人妻照片後「很解氣」

相關新聞

選前16天蔣萬安今宣布辭立委 「展現破釜沉舟、一定要贏的決心」

國民黨候選人蔣萬安日前接受媒體訪問，透露可能辭立委，蔣萬安上午前往北投自強市場掃街，宣布請辭立委。

造謠翻車！「無良公關公司」同框林靜儀照曝光 消息源頭「她」光速神隱

粉專「無良公關公司」9日晚間貼文，指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，準備「潑髒水」增加選民仇恨值，文件附有徐巧芯、蔣萬安等人簽名，遭影射的民代已有3位報警。該粉專深夜刪文並發文道歉，有人也翻出他曾與綠委林靜儀合體直播，長相曝光。

獨／市長辯論會提問學者疑「燕友」惹議 台中市府：無立場問題

台中市選委會「市長候選人公辦電視政見辯論會」15日登場，但從公告至今，先是流程少了交叉詰問引爭議，提問人名單現又遭政界認...

高虹安發文劍指柯建銘助理也回捐 四叉貓批「問A答B」

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天凌晨在臉書po文曬出3表格，解釋立委助理費、加班費外，更劍指民進黨立院總召柯建銘多位助理每...

高虹安PO打點滴手臂照 周玉蔻諷抗壓低提及蔣孝武

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議不斷，遭受輿論爆料接連攻擊，昨驚傳因為身心俱疲，送醫住院，她也在臉書曬出打點滴的手臂照片，...

陳其邁今起請假 柯志恩酸：他是今天才跑選戰嗎？

選舉日逼近，高雄市長陳其邁今天開始請假專心跑行程爭取連任，今天上午在鳳山市場拜票，今早國民黨對手柯志恩也一樣在鳳山跑市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。