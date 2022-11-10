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雲林四湖鄉長蘇家內戰 綠營軋一腳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣前議長蘇金煌投入四湖鄉長選舉，蘇家班網內互打。記者黃于凡／翻攝
雲林縣前議長蘇金煌投入四湖鄉長選舉，蘇家班網內互打。記者黃于凡／翻攝

雲林縣四湖鄉長選舉共5人參選，最引人注目的是前議長蘇金煌因家族內訌投入鄉長選舉，創下雲林政治史先例，老議長親征，讓戰局激起火花，現任鄉長蘇國瓏是蘇金煌的侄子，力挺舅舅吳勁葦參選鄉長，民進黨年輕選將陳明新來勢洶洶，能否在蘇金煌家族兩強相爭中贏得先機，備受矚目。

蘇金煌20多年前曾任四湖鄉長，後由弟弟蘇金志接棒，蘇金煌轉戰議會曾任3屆議長，自此蘇家政治光芒如日中天，除了蘇金煌的兒子蘇俊豪目前擔任副議長，現任鄉長蘇國瓏也是蘇金煌的侄子，蘇國瓏連任兩屆鄉長，民進黨都未派人競選，足顯蘇家在地方的政治實力。

蘇國瓏兩任屆滿轉戰議員，支持舅舅、四湖農會總幹事吳勁葦參選鄉長，蘇國瓏、蘇俊豪堂兄弟同台競選議員，家族幾經協商未果，原已退休的蘇家掌門人蘇金煌突然宣布回鍋參選四湖鄉長，為海線選舉投下震撼彈。

蘇家堂兄弟競逐議員、族親同台競選鄉長的局面，也是雲林政壇前所未見的「家族內戰」；民進黨提名形象清新的年輕選將陳明新，挑戰蘇家班的蘇金煌與吳勁葦，形成3腳督。另2名候選人吳建璋為政治素人；吳金錠曾任四湖鄉民代表，試圖在3強中力求突破。

蘇金煌一路從鄉民代表會主席、鄉長到議長，年過7旬的他，意識這場「茶壺裡風暴」將威脅家族發展，只好「六出祈山」重披戰袍，雖擁有深厚實力，仍不敢掉以輕心勤跑基層，老驥伏櫪能否力克強敵重返執政，格外受矚目。

吳勁葦有蘇國瓏全力支持，舅甥並肩作戰，實力強大；陳明新一步一腳印，能否能為民進黨贏得首任四湖鄉長，也備受關注，選舉進入決戰時刻，依舊勝負難分。

2022大選 雲林縣選舉

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