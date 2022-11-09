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代林佳龍一天掃2市場 廖婉如自揭喜歡車隊掃街
民進黨新北市長候選人林佳龍明日將解除健康自主管理，夫人廖婉如今晚至板橋裕民夜市掃街。廖婉如說，感謝市民這段時間溫暖的互動給予信心，如果有需要也會再和林佳龍分進合擊幫忙輔選。廖笑說，自己很喜歡車隊掃街互動，若有機會也會把握最後衝刺時間和市民請託，盼鄉親支持。
廖婉如今上午代表林佳龍至新莊四維市場掃街，晚間又來到板橋裕民夜市掃街，向街邊每一個攤商拜票，連騎樓內的店家也一一走進懇託支持。被問及未來否還有機會掃街或站台，廖婉如說，大家應該還是比較期待看到候選人本人，自己只是多少幫忙一點點，自己是很感謝有這樣的機會可以接觸新北的市民。
廖婉如也說，如果有需要她也會再和林佳龍分進合擊來幫忙，她也笑說本身很喜歡車隊掃街互動，如果有機會也會把握最後衝刺的時間和市民請託，以理念和誠意爭取支持。
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