代林佳龍一天掃2市場 廖婉如自揭喜歡車隊掃街

民進黨新北市長候選人林佳龍明日將解除健康自主管理，夫人廖婉如今晚至板橋裕民夜市掃街。廖婉如說，感謝市民這段時間溫暖的互動給予信心，如果有需要也會再和林佳龍分進合擊幫忙輔選。廖笑說，自己很喜歡車隊掃街互動，若有機會也會把握最後衝刺時間和市民請託，盼鄉親支持。

廖婉如今上午代表林佳龍至新莊四維市場掃街，晚間又來到板橋裕民夜市掃街，向街邊每一個攤商拜票，連騎樓內的店家也一一走進懇託支持。被問及未來否還有機會掃街或站台，廖婉如說，大家應該還是比較期待看到候選人本人，自己只是多少幫忙一點點，自己是很感謝有這樣的機會可以接觸新北的市民。