【即時短評】力求完美的高虹安 選舉中的蠟燭三頭燒

連日遭到對手狂轟猛炸的民眾黨新竹市長候選人高虹安驚傳身體不適住院，熟悉她的人說，這次踩到她的底線，觸及她的親友，讓她的情緒明顯低落。從宣布參選後，高虹安從10月起就接連面對論文案、資策會案，她最常回應的是「有證據請爆料者拿出來！」而她也因多次秀證據「直球對決」，聲量越打越高，然而這次捲助理案風暴，高虹安卻在隔日僅以聲明稿四點回應，直至第三天才讓媒體聯訪，本周一大動作開記者會澄清，支持者直說「明顯感受到疲態了。」

日前資策會直指高虹安在長官不知情下兼職科智，隔天，高虹安秀出2015年的email佐證主管知情，讓外界譁然「誰還會留存多年前的email？」鮮少人知道，高虹安為找出關鍵證據，她白天跑完行程後，晚上找到凌晨三點，睡不到幾小時，就北上趕早上開記者會回應。這樣有衝勁的她，更被黨主席柯文哲讚果然是「一級戰將」。

據掌握，高虹安多半在行程或公務結束回到家才能自己找資料，許多是私人信箱或通訊軟體，幕僚也難以協助幫忙找，她在本週一的澄清記者會中，第一句就說「看到這個風格就知道，又是我自己做的簡報了。」

高虹安個性要求完美，從立委問政風格中可看出，近來立院正值質詢期，高虹安清晨搭高鐵北上立法院，午後衝忙回新竹跑行程直到晚間，然後再整理相關證據，旁人不解為何她要蠟燭三頭燒，原來她除了怕外界攻擊她未堅守立委崗位外，也因有些議題是長期追蹤，她希望能繼續為民把關。

高虹安是不分區立委，在政壇闖蕩2年就挑戰市長寶座，此次被以「總統級」規格猛打，讓她始料未及，從宣布參選時，就步步驚心。她的幕僚看在眼裡相當不捨，透露這次高虹安情緒影響不小，一度食不下嚥，但為避免外界過度解讀，面對鏡頭與民眾互動時，仍調整到最佳模式。據悉，高虹安曾一度因戰學歷被炒成失言而委屈落淚，當時引發兩極聲浪，同情與矯情票都有，讓她不在鏡頭前落淚。

選舉已進入倒數，不少縣市都出現「基本盤歸隊」的情況，她在藍綠夾殺下陷入苦戰，藍綠直攻法律爭議，但網路、側翼挖出緋聞，從法律層面到介入婚姻，但高虹安還沒能正面拆解助理費、小金庫等爭議炸彈，很容易影響中間選民觀感，殺傷力無窮。

前段時間，側翼在網路造謠高虹安的父母到美國找她，其實是用資策會的錢，高虹安一度哽咽回應，「不希望牽連無辜的父母，若有此行為她立刻退選」。被貼上理性冷性的理工女標籤下，家人是她心中最軟的一塊，這次助理案涉及到她的私人領域，讓她更得花許多時間消化情緒，才能再度面對鏡頭回應。

3日晚間，高虹安在政見發表會後，與長輩鄉親互動，老人家鼓勵她「加油，不要被打倒！」讓她展露出笑容。被夾殺的高虹安或許厭倦持續陷於負面選舉漩渦，多次疾呼將選戰拉回政見論述，但她要面對的不只是地方的耳語，而是如何對外重新凝聚選民的信任，不再被爭議新聞掩蓋，這一局，外界也都在觀察民眾黨能否在新竹、柯文哲的家鄉站穩腳跟。