高虹安與楊文科會面 林耕仁競辦：5日造勢才與楊合體

民眾黨新竹市長候選人高虹安近來遭到藍綠緊追立院公費助理費爭議，昨天因身體不適住院，今天下午4點左右突然現身新竹縣政府進入縣長室與縣長楊文科會面，過程不公開，此舉引發藍白合遐想；對此，國民黨市長候選人林耕仁競選總部表示，楊文科近期也與林耕仁連袂出席11月5日造勢大會，並呼籲「藍軍要團結」。

林耕仁競選總部指出，新竹縣市為共同治理生活圈，新竹縣長楊文科針對市政議題與新竹市長候選人交換意見，林耕仁競選總部表示尊重。

林耕仁與楊文科皆有良好溝通管道，也相互拜訪與溝通縣市合作相關議題，過去以來也針對交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題有合作共識，楊縣長也多次對林耕仁提出的新竹縣市合作相關政見給予高度肯定。