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郝龍斌、謝國樑「郝麻吉」 合體凸顯基隆通勤權益問題
國民黨基隆市長候選人謝國樑今與前台北市長郝龍斌，從台北市府轉運站搭乘2088公車，到基隆下車後前往仁愛市場拜票，拉抬聲勢，同時凸顯基隆市通勤族交通不便的問題。
郝龍斌表示，基隆市的通勤人口居全台之冠，他在台北市長任內與公車業者都有合作關係，所以在2016年競選基隆立委時，與當時還是基隆市的立委謝國樑共同爭取到2088號公車路線。
郝龍斌說，北北基桃本來就是一個生活圈，市政應該合作，交通合作更為重要，因為大部分的台北從業人員，都是從基隆、桃園或者新北往返通勤。做一個市長候選人，解決交通問題是最關鍵的。從基隆的角度來看，讓基隆的公車系統能夠健全，優化公車系統讓時間能夠準時、不脫班，是最重要一件事情。
謝國樑說，2011年擔任立委時爭取到9026路線公車，後來郝來基隆競選立委時，又共同促成2088路線公車營運。兩個人算是爭取基隆通勤族權益的「郝麻吉」。今天一方面謝謝郝特別來基隆幫他站台，同時也趁這個機會再次針對基隆交通規劃交換意見。
謝國樑指出，郝龍斌卸任台北市長後來基隆選立委時，親自拜訪首都客運協調爭取2088到基隆來是不爭的事實。這跟前行政院長江宜樺任內拍板軍港遷移一樣，請民進黨不要過了河就把橋拆光，這樣會讓民眾看不下去。
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