恢復YouBike前30分鐘免費挨批草包 蔣萬安：郝市府就做到

國民黨台北市長候選人蔣萬安提出當選後恢復Youbike前30分鐘免費政見， 遭無黨籍候選人黃珊珊酸「我不想說他是草包，但這個政見是草包」。蔣萬安下午受訪反嗆，台北市的財政相對穩健，郝市府其實就做到。

媒體問YouBike前30分鐘免費，估計要1.5億錢從哪來？蔣萬安下午出席「2022華人公益節」及「2022公益大使」授證典禮受訪指出，其實台北市交通的問題，應該要從怎麼提高綠運輸使用率、還有高公共運輸使用率的基礎來思考。

蔣萬安表示，包括恢復YouBikee前30分鐘免費，以及多元彈性的月票機制，都是從這個的方向來思考，從這樣的想法來出發，恢復YouBike前30分鐘免費，是台北市政府鼓勵綠運輸政策的一個態度展現。

至於黃珊珊駡「草包」，蔣萬安指出，很多交通的問題應該回歸到理性討論，恢復YouBike前30分鐘，這樣的政策是希望展現鼓勵綠運輸，提高公共運輸使用率，以這樣的方向來思考。他覺得這樣也能達到節能減碳，大家市民共同期待的目標。