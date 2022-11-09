時力再批鍾東錦砂石場爭議 鍾陣營：臆測栽贓嫁禍

時代力量今天再控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦涉及砂石場爭議，鍾東錦陣營強調這種以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，不僅是鬼扯、邏輯有問題，更已經涉及意圖使人不當選。

民進黨、時代力量連續2個月來，指控鍾東錦涉及砂石場爭議，鍾東錦表示，從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，沒有再介入砂石場的經營已長達10幾年，但立委利用公帑，號召一群正在選舉的候選人，假借考察名義去參觀，清算私人財產，可以說是民主政治體制上的天下奇觀。

鍾東錦陣營強調，時力立委今天又「推測」砂石場當年地主涉嫌違法竊佔國土，以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，不僅是鬼扯、邏輯有問題，更已經涉及意圖使人不當選。

鍾陣營指出，鍾東錦的持分土地單純出租給合法砂石場使用，如果民間業者有任何違規不法，都應該依照法令加以裁處，而非由立委在應該審理預算期間，放著預算不審，透過委員會假借各種名義，執行打壓、助選之實，呼籲各個黨派不要以為可以一手遮天，不斷做出愚民的選舉伎倆，候選人更應該一本初衷，拿出政見和牛肉，一起建立公平、公正的選舉環境，才能為全民百姓創造福利。