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明天請假投入選舉 黃偉哲：市政不放假 盼選舉平和完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲與台南市跨年卡司五堅情的賴晏駒和婁峻碩共同宣傳。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲與台南市跨年卡司五堅情的賴晏駒和婁峻碩共同宣傳。記者吳淑玲／攝影

選舉進入最後倒數，台南市長黃偉哲將從明天請假投入選舉，黃偉哲說，請假是法令的規定，開始全力投入選舉，請候選人用個人的假期投入選舉，明天開始到選舉結束人事是凍結的，但市長請假市政不放假，照常要推動動，遇到重大事件市長也會銷假上班，請大家放心台南市是有政府會做事，也希望大家能平心靜氣迎接下來的正式選舉開跑，直到11月26日。

黃偉哲說明天起還是會有市政行程但選舉行程會增加，最後一周主是車隊掃街，要求警務人員務必維護掃街的安全 ，因為候選人很多，除了5組市長候選人也有很多議員候選人，接下來兩個禮拜，警務人員大家辛苦了，希望選舉過程平和而完整地走完，在民主政治上產生新的一屆的市長和議會議員。

2022大選 台南市長 黃偉哲

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