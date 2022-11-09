明天請假投入選舉 黃偉哲：市政不放假 盼選舉平和完成

選舉進入最後倒數，台南市長黃偉哲將從明天請假投入選舉，黃偉哲說，請假是法令的規定，開始全力投入選舉，請候選人用個人的假期投入選舉，明天開始到選舉結束人事是凍結的，但市長請假市政不放假，照常要推動動，遇到重大事件市長也會銷假上班，請大家放心台南市是有政府會做事，也希望大家能平心靜氣迎接下來的正式選舉開跑，直到11月26日。

黃偉哲說明天起還是會有市政行程但選舉行程會增加，最後一周主是車隊掃街，要求警務人員務必維護掃街的安全 ，因為候選人很多，除了5組市長候選人也有很多議員候選人，接下來兩個禮拜，警務人員大家辛苦了，希望選舉過程平和而完整地走完，在民主政治上產生新的一屆的市長和議會議員。