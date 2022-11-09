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黃秀芳站路口彎腰拜票 強調人在做天在看、政見說到做到
民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天在溪湖鎮站路口彎腰拜票，黃秀芳再次抨擊彰化縣長王惠美的捷運到南彰目前是一個騙局，重大工程也一再延宕，她強調，若她當選，一定有能力「說到做到」。
黃秀芳今天由縣議員候選人歐陽蓁珠、劉珊伶陪同下，在溪湖鎮員鹿路、東環路等路口鞠躬拜票，她說，今天站在溪湖的這個街頭，當初就是王惠美4年前高舉「捷運到溪湖」、「捷運到二林」、「捷運到員林」旗幟遊行途經的路口，4年後「捷運變公車」，南彰化好多鄉親雖然無言，但已經知道這些都是「口號」，南彰化過去4年都沒建設。
她說，彰化要更好，但過去4年淪於口號，王惠美主政下的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」拖4年、流標6次，王縣長在任期最後2個月才發包，且總工程經費還多了4成，從26億攀升到37億，這筆工程經費是4年前她和魏明谷縣長向中央爭取，未料拖了4年才發包。
她認為王惠美權力一把抓，不僅讓公務員膽顫心驚，也讓縣政府螺絲鬆了，她有責任來上緊發條，她提出很多政見，共同的特色就是「說到做到」，「人在做、天在看」，黃秀芳可不可以說到做到，不只選民在看，神明也在看，而過去4年縣政有沒空轉？重大工程有沒有延宕？相信神明也看得很清楚。
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