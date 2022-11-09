黃秀芳站路口彎腰拜票 強調人在做天在看、政見說到做到

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天在溪湖鎮站路口彎腰拜票，黃秀芳再次抨擊彰化縣長王惠美的捷運到南彰目前是一個騙局，重大工程也一再延宕，她強調，若她當選，一定有能力「說到做到」。

黃秀芳今天由縣議員候選人歐陽蓁珠、劉珊伶陪同下，在溪湖鎮員鹿路、東環路等路口鞠躬拜票，她說，今天站在溪湖的這個街頭，當初就是王惠美4年前高舉「捷運到溪湖」、「捷運到二林」、「捷運到員林」旗幟遊行途經的路口，4年後「捷運變公車」，南彰化好多鄉親雖然無言，但已經知道這些都是「口號」，南彰化過去4年都沒建設。

她說，彰化要更好，但過去4年淪於口號，王惠美主政下的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」拖4年、流標6次，王縣長在任期最後2個月才發包，且總工程經費還多了4成，從26億攀升到37億，這筆工程經費是4年前她和魏明谷縣長向中央爭取，未料拖了4年才發包。