侯友宜宣布請假選舉 林佳龍：是選總統還市長？

新北市長侯友宜宣布請假投入選舉，外界關注民進黨新北市長候選人林佳龍看法。林佳龍今在「北海七星」政策發表會受訪時表示，侯友宜始終都是公私不分，把市府當競選辦公室，且大家現在在意的是，侯友宜究竟要選的是總統還是市長？認為侯應該說清楚講明白。

林佳龍說，侯友宜請不請假不重要，他先前已經有很多公私不分，把市府當競辦並且全國在跑的行為，現在大家在意的是，侯到底是要選市長還是選總統。自己已經承諾做4年市長，現在「是要選半年市長，還是要選4年市長的選擇」。

林佳龍表示，如果他要請假參選，就不要再去指導包含選前之夜借場地的問題，「他一個人要選市長，也要選總統，要板一運動場也要區運路，為什麼要這麼貪心？」，過去蔡英文總統參選2010新北市長時也曾使用過區運路，結果突然說是因為安全，所以會請自己團隊的人去詢問板橋區長，請對方提出根據。

林佳龍指出，自己當過台中市長、交通部長，如何維持交通非常清楚，現在的情況，就像8年前朱立倫市府打壓立法院長游錫堃一模一樣，但選前之夜還是會辦，這是人民的權利，不會接受沒收。