三星前鄉長挑戰藍營現任 質疑公所拆光「搖搖洛克馬」

宜蘭縣三星鄉長藍綠之爭，國民黨鄉長李志鏞爭取連任，民進黨候選人、前鄉長黃錫墉挑戰大位。黃今發起「找尋搖搖洛克馬」活動，直指其鄉長任內擺在路燈上22隻搖搖洛克馬，在他卸任後遭全拆，籲鄉親一起用選票找回搖搖洛克馬。三星鄉公所回應，2019年颱風釀近半數損壞，考量公所財政、視覺景觀及使用安全性，才決定拆除。

黃錫墉2012年底至2018年底擔任三星鄉長，任內以古早童玩黃色木馬為發想，打造6公尺高的「搖搖洛克馬」裝置藝術。他說，搖搖洛克馬當時在國內外造成轟動，掀起一陣黃色旋風，儼然成為三星鄉親善大使，2015年遭杜鵑颱風摧毀，鄉公所隔年重塑，如今擺放在搖搖洛克馬公園裡。

黃說，為延續搖搖洛克馬的觀光能量，2016年獲縣府800萬元經費，在三星市場往安農溪的柑仔坑路（中山路一段），形塑成搖搖洛克馬路燈運動觀光廊道，沿途800公尺的22盞路燈上方各有1隻小型「搖搖洛克馬」，2018年卸任前更編列經費要重新油漆。

「搖搖洛克馬沒怎樣，怎麼會跑掉？」黃錫墉質疑公所沒好好維護，更於其卸任後全數拆光，也提到有鄉民不解，「搖搖洛克馬是前任做的不要，現在三星鄉公所也是前鄉長蓋的，要不要也拆掉」，因此承諾鄉親當選後，會把搖搖洛克馬再裝回去。

三星鄉公所秘書江淳銘回應，2019年颱風來襲，造成10隻「搖搖洛克馬」毀損，修復成本粗估至少4萬元，加上風災等天候因素恐損毀路燈使用，基於公所財政、視覺景觀、實際使用性，以及民眾反映其造型是否符合三星特色等考量，才選擇全數拆除，之後使用狀況也較不會影響路燈照明。