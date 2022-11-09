里長候選人帥炸！ 粉絲打爆里幹事「索電話」 李宜柏急貼文：嘜擱打啦

2022九合一大選進入倒數階段，不少候選人除了政見之外，外貌出眾高顏值的候選人，容易聚焦獲得高聲量。像這次出選北市南港區成福里里長的李宜柏，擁有陽光帥氣的外型，被網封為「最帥里長候選人」。因此，近日李宜柏競選辦公室接到女粉絲狂打電話來要他的手機號碼，讓里幹事不勝其擾，他只好趕緊出面說「嘜擱打啦」。

日前李宜柏在自己的臉書發文表示，「稍早接到里幹事的通知，說有粉絲朋友想索取我的電話，請粉絲們別再打了，因為這樣會造成里幹事工作上的困擾，如果要找我的話，可以在我的facebook或ig私訊或留言，我都會看，如果有遺漏，再請多包涵。」

貼文曝光後，立刻掀起粉絲暴動，紛紛上來留言「這誇張了吧，直接要電話」、「李里長要來我家喝茶嗎？」、「辛苦了」、「加油加油！」、「剛剛有私訊您唷，感謝」。李宜柏則出面回應粉絲「謝謝大家關心，我一點也不辛苦，是辛苦里幹事，謝謝他。」

圖擷自李宜柏臉書

30歲的李宜柏是昔日是男團「TOP1男子漢」成員之一，也曾得過選秀節目「我愛男子漢」第一名及「超級接班人2」季軍，影視作品有「三立玩客瘋」、「MTV我愛偶像」及「超愛美小姐」等，擁有不少粉絲。之前有不少網友得知他要選里長的時候，都紛紛暴動的說要遷戶籍。

李宜柏表示這次出來競選里長，是受到媽媽與舅舅的鼓勵才參選，「當初是跟家人聊天，里長是有個補助存在，又可服務別人，所以就投入選舉」，能得到許多演藝圈好友及粉絲們出面支持，還被網友封為「最年輕帥氣的里長」非常的開心。

李宜柏吐露，這次出來競選台北市南港區成福里的里長，是「從小到大都沒想過的挑戰」，李宜柏表示，他曾在國外生活過一陣子，參選里長的理念是「想要把運動、藝術等，學校以外的教育給帶進社區，尤其是給年輕的小朋友，他們是台灣的希望。」