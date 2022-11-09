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林耕仁北上揭弊新竹市政 竹市府逐一澄清：絕無不法

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁（右二）今天前往立法院黨團舉行記者會，抨擊新竹市政弊端，一同出席的有新竹市議員陳治雄（左起）、立委李德維、代理秘書長曾銘宗。記者曾原信／攝影
國民黨新竹市長候選人林耕仁（右二）今天前往立法院黨團舉行記者會，抨擊新竹市政弊端，一同出席的有新竹市議員陳治雄（左起）、立委李德維、代理秘書長曾銘宗。記者曾原信／攝影

國民黨新竹市長候選人林耕仁今天北上立法院國民黨團參與「新竹市政揭弊三部曲之首部曲」記者會，針對質疑，新竹市政府澄清表示，所指市政建設絕無不法、請提出不法證據，認為林耕仁未提出裨益市政的實質政見，為了選舉任意抹黑，令人遺憾，對其選舉不會有任何加分。

林耕仁今天在記者會上表示，前巿長林智堅任內花3.76億元改建新竹市動物園，卻在施工期間使動物陸續死亡、還讓動物沒有活動空間，等於是花3.76億元把動物園「變標本館」，也影響觀光，新竹市觀光衰退58％，多少人去動物園後「還會去第二次？」

國民黨立委鄭正鈐也批評，新竹市過去綠營執政，都是靠媒體包裝亮眼成績，事實上工程品質不堪，不僅新竹棒球場、動物園，還有將軍村工程、兒童探索館；鄭正鈐在會中也質疑新竹市公共工程品質是不是很多都像棒球場，金玉其表、敗絮其中。

對此，新竹市政府產發處回應表示，林智堅推動「動物園再生計畫」有成，成果有目共睹，動物園自2019年12月底重新開園至今，遊園人數已累積突破300萬人次，平均每年約120萬人次為再生計畫前3倍，再生計畫後平均年收入近4300萬元挹注市庫收入。

產發處表示，動物園再生工程將動物五大展場面積提升至原有的1.5倍以上，擴大動物活動空間、提供良好棲地，並積極透過與全台各園積極互動交流，讓動物成為「城市行銷大使」，帶動國人關注動物，未來將持續提升動物福利，積極推廣生命教育。

針對將軍村工程，市府文化局也呼籲，各界應尊重文化資產修復議題的專業，而非到了選舉就當作選票提款機。將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理。

市府工務處也說明，兒童探索館原先為前市長許明財任內舉債15億元遷回世博台灣館，因缺乏在地連結，衍生諸般問題，被戲稱為「地表最大捕蚊燈」。林智堅上任後積極爭取經費推動轉型計畫、打造「兒童探索館」，整修統包工程施工期間遭遇疫情、原物料成本飛漲、缺工等情事，廠商財務問題經多次積極輔導協助卻未見改善。

市府針對兒童探索館已於9月終止該廠商契約，後續清算結案後也會重新再上網招標，盡速完成後續未完成工程項目，並強調「兒童探索館整修統包工程」未來依政府採購法規定追究廠商應負責任，並列為拒絕往來廠商，杜絕劣質廠商承攬公共工程。

2022大選 新竹市選舉 林耕仁 林智堅 國民黨

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