獨／遭藍綠追打 高虹安身心俱疲 傳送醫住院中

民眾黨新竹市長候選人高虹安近來遭到藍綠緊追立院公費助理費爭議，昨天早上出席立院質詢後，幾乎不見公開露面，競選陣營對外也沒有最新回應。據掌握，高虹安因為近來連日風波身心俱疲，昨天送醫，目前仍在住院中，今天所有行程也全面取消。

民眾黨內人士證實這項消息，並透露高虹安最近陸續因為助理費風波遭受打擊，前幾天雖然仍強打精神跑各項選舉行程，也進行車隊掃街拜票等，但私下幾乎是食不下嚥，受到不小打擊。不少網友前天看她開記者會直播，也明顯感覺到她又消瘦許多。

今天傳出高虹安因為身體狀態不佳，昨天住進醫院，親近人士也陸續準備前往醫院探視中。據了解，高經過觀察休養，恢復狀態良好，但目前還未出院，也因為人在醫院，針對競選團隊研擬的相關回應也都無法仔細確認，因此昨天迄今都沒最新回應。