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鄭運鵬稱「從小看魔獸打球」被轟爆 急辯解是開玩笑：指30出頭

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園雲豹今天宣布簽下NBA前球星「魔獸」霍華德，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（圖）在臉書發文搶搭熱潮，卻被網友吐槽。本報資料照
桃園雲豹今天宣布簽下NBA前球星「魔獸」霍華德，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（圖）在臉書發文搶搭熱潮，卻被網友吐槽。本報資料照

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨(8)日在臉書PO文，歡迎震撼加盟T1職籃桃園永豐雲豹、外號魔獸NBA巨星哈沃德來台灣打球，直言自己「從小看魔獸打球」，因年齡不符被網友酸爆，有人直呼鄭「不會蹭不要亂蹭」。

網友踢爆鄭運鵬，指出魔獸哈沃德進入NBA時是2004年，當時鄭運鵬已是31歲的成年人，如今49歲的他更是比現年36歲的哈沃德年長了13歲，讓網友噓爆他真是說謊不打草稿，「沒看過真的不要硬講，真的很可憐，這有什麼好蹭的？」、「31歲是小時候...笑死」。

鄭運鵬在被酸爆後，於昨日再於臉書PO出一張1999年版本的SEGA DREAMCAST NBA 2K遊戲照片，解釋自己是在「開開玩笑［小時候］看他在魔術隊打球」，且指的「小時候」是30出頭，還說「實在不了解一堆人來洗留言做什麼」。並稱雖然魔獸對他來說是新一代的球員，但以這世代的球員來說，他已經算是前兩代的長青長輩，「魔獸的NBA生涯是勵志的故事」。

鄭在PO文中說，對於NBA不敢說懂，但一定看NBA。他說自己很早就看NBA和MLB，那時還是老三台的週末轉播，「差不多是從大鳥博德和魔術強生競爭的末期，之後就是支持拓荒者滑翔人崔斯勒的時代了」。

針對鄭運鵬的解釋文，網友再度轟爆，認為他「拿一個NBA 2K的遊戲就想洗白，還想選市長啊？」、「政治人物是不懂要謹言慎行嗎？」、「以後萬一執政有發生過失，難道都要事後說開玩笑的嗎？」，有人懷疑鄭運鵬的臉書可能是聘請來的小編PO的文，「有時年紀忘了轉換而已」，若依照小編的年紀就可能是「從小看魔獸打球」。

桃園永豐雲豹職業籃球隊今（8）日宣佈，邀請NBA球星「魔獸」霍華德加盟。歐新社
桃園永豐雲豹職業籃球隊今（8）日宣佈，邀請NBA球星「魔獸」霍華德加盟。歐新社

2022大選 魔獸 桃園市長 鄭運鵬 臉書 NBA

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