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選戰倒數 黃偉哲上電台談市政 王定宇肯定撐起台南的人
台南市長黃偉哲今天上「台灣人俱樂部」電台，接受代班主持人立委王定宇專訪，兩人談起市政以及分析政治時事，意猶未盡。
王定宇說，城市的首長要懂得算財源，不是隨便喊喊而已，要想怎麼拿、怎麼補，所有的規畫預算到執行都需要一段時間，很多政策都是提早規畫好的，不是馬上宣布就能馬上做，更不是像國民黨市長候選人所說「我說了，你才要做。」
黃偉哲也回應說，講到財政，台南的客觀環境是六都中最艱困的，因為財政自給率33%是六都最低的自有財源，其他都要靠中央補助；另他上任後房屋稅降回原來稅率，一年就少19億稅收，老人福利增加14億，相當於一年多33億的負擔，且1千元的敬老金照發，鄰長一年福利是5千元還有遊覽補助等。
黃偉哲說為了幫市民的荷包把關，他得錙銖必較，從明年開始，台南市會繼續加發健保補助和重陽敬老金這些相關福利，從65歲到100歲以上的長輩，最少都可以領到4000元以上，最多可以領到3萬2000元，讓台南長輩安心生活，這些都是市府開源節流， 省下來照顧長輩的心意。
王定宇提到，他從以前跟黃偉哲就是立院好同事，到現在黃當市長，兩人已經認識了十幾年。他拍胸脯保證，黃偉哲是做事很謹慎、很會管理的人，而且會把公家的事當成自己的事來認真對待，是真的為鄉親福祉著想。
王定宇也公開在節目呼籲，台南民眾不要以為市長選情看起來很穩，就不投票，並請大家一定要互相鼓勵投票，因為票沒有開出來以前，結果都是未知數。
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