選戰偏冷更要拚 大咖獻聲助選吸引台中選民目光
選戰倒數，不少參選人請來黨內大咖獻聲助選，副總統賴清德、前台中市長胡志強都有，除為自己的服務掛保證，也要吸引選民注意，在冷清選戰中打出知名度。
選戰倒數，許多參選人除發放競選小物、文宣，爭取選民支持外，還有人請來黨內天王錄製推薦音檔，透過宣傳車跑遍大街小巷播放，透過廣播希望能喚起選民注意。
民進黨台中市議員參選人江肇國獲得賴副總統強力推薦，為他的問政、服務掛保證，賴清德呼籲選民，支持江肇國讓他留在議會，繼續服務；民進黨台中市議員參選人施志昌也請來屏東縣長潘孟安推薦。
江肇國表示，感謝賴副總統日理萬機還是抽空錄製推薦音檔，期待年底用選票實踐改變台中、光榮台中。
國民黨台中市議員參選人黃馨慧則有中廣董事長趙少康、前台中市長胡志強錄製影片推薦，而爭取連任的台中市長盧秀燕也錄製推薦音檔，透過宣傳車播放，吸引選民目光。
黃馨慧表示，儘管選前呼聲高，但參選人數不少，選民有「分票」習慣，對於專業問政、勤跑基層、高民調參選人，反而有可能被「瓜分」票源，因此請來胡志強、趙少康做影片推薦，呼籲市民朋友支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言