明起請假投入選舉 侯友宜：會以市民心情持續關心市政

選戰進入關鍵倒數，新北市長侯友宜今上午市政會議前宣布，明起請假投入選舉，將由副市長陳純敬代理市長，自己任內還有許多政見要趕在年底前完成，相關工作市府會持續推動，請假後自己也會以市民心情關心市政，看市府有無認真去做。

侯友宜今上午主持新北市政會議前接受媒體聯訪並表示，明起請假投入選舉，請假期間由陳純敬代理市長，繼續相關市政工作。至於是否會出席11日新北歡樂耶誕城開幕活動，他也說，自己將以一般市民的身分參加，但會隨時關心，以民眾視角看待市政工作。

侯友宜會議上也提醒市府團隊，一定要「好好做代誌」，自己此任市長任內到12月25日，還有很多政見要趕在年底前完成，包括完成120家公托中心，雖目前面臨缺工、缺料的困境，但仍全力以赴裝潢中，在確保工程品質下拚如期完成；另外也還有即將要開幕的新北歡樂耶誕城，市府要上緊發條，一刻也不能停。

侯友宜提到，雖然近期適逢選舉，但是選舉是一時的，最重要還是市政工作不能忘、不停歇，接下來幾天時間雖然自己請假，但還是會隨時以市民的心情關心市政，看市府有無認真去做。他還說，自己工作做了42年，工作才是本分，請市府團隊謹記「市政工作優於一切」，把心思放在工作，守護新北市民安全。