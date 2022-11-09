國光客運拜票推1200月票 蔡適應：每年7億中央地方協力

民進黨基隆市長候選人蔡適應今天一早7點到國光客運基隆總站拜票，並散發昨天提出的「北北基桃首都通1200吃到飽」政見傳單給通勤民眾。他說，基隆初估每年要花7億元，會爭取中央補助及市府編預算來執行，因為這幾年在市長林右昌努力下，財政有結餘，可以來推動。

基隆市政府對此政見回應表示，這是北北基桃首都圈城市必須要走的方向，只要中央與地方合作，北北基桃四市拋開本位主義共同協力，就可行。

蔡適應今天說，昨天提出新的交通主要政見「北北基桃首都通1200吃到飽」，基北交通是基隆人通勤占大部分，自2018年雙北推出1280月票，他在立法院多次質詢希望把台鐵、國道客運也納入，一直都在溝通協調。

蔡適應表示，但因為前年和去年因為疫情的關係，整體營運下滑，大家比較沒有討論到，現在疫情趨緩，整體搭乘大眾運輸需求提高。此政見統一票價1200元；跨區域規畫台北．新北、基隆、桃園都是整體服務範圍；跨運具有台鐵、雙北捷運公車、國道客運、基隆及桃園的公車等。

預算如何執行？蔡適應說，初估整個計畫每年全部需要35億元，基隆要分攤約7億元，未來爭取預算會分成兩部分來處理，第一是由市政府來自編預算，第二其餘經費由中央來補貼協助。

蔡適應認為，會提出這項政策，主要原因是基隆這幾年在市長林右昌的努力下，財政狀況有結餘，可以嘗試編列交通運量補貼的方案，鼓勵更多人來搭乘大眾運輸系統。

蔡適應指出，交通部也表示，對此政策樂觀其成，而基隆市民有大台北通勤需求，利用這樣的補貼，可以達到交通平權的目標。另外，機場捷運會納入，未來基隆捷運如果順利興建完成也會納入。