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新聞幕後／藍憂下手過猛 轉身扮「反綠共主」

聯合報／ 本報記者張裕珍郭政芬
新竹市長選舉候選人，左起民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁。 圖／聯合報系資料照片
新竹市長選舉候選人，左起民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁。 圖／聯合報系資料照片

風城之戰廝殺激烈，國民黨新竹市長候選人林耕仁昨突然收手不告民眾黨對手高虹安，幕後原因就是擔心藍白鬥兩敗俱傷，讓民進黨沈慧虹坐收漁利。此一轉變，來自上周六韓國瑜站台後，林陣營感受到支持者逐步歸隊氛圍，剩十多天成為「反綠共主」才是正辦。不過，綠營一樣能續打高虹安，選情仍存不小變數。

林耕仁近來一掃「邊緣仁」態勢，緊咬高虹安；接連的核彈級爆料，「精準打擊」幾乎讓高難以招架。

孰料，林耕仁昨天原定北上到北機站遞交檢舉資料，看似要讓高虹安一刀斃命，卻急踩煞車，據了解，因藍營內部擔心下手力道過猛，恐引來反作用力，深怕仇恨值拉得過高，原寄望能從高虹安抓回來的藍營票源，再也回不來了。

國民黨這樣盤算並非毫無道理，因長久以來，新竹市基本組織盤藍大於綠，高虹安年輕、問政犀利，吸引中間選民目光，連月來又技巧性操作「藍白合」，吸納了不少藍營票源，林耕仁連番猛攻高虹安，已讓支持者對高存有疑慮，開始回頭；加上韓國瑜上周為林耕仁站台，林當晚因「鄉下說」委屈落淚，國民黨認為風向已扭轉，追打高虹安須見好就收。

前市長林政則昨陪林耕仁開記者會，也頻頻緩頰說高虹安優秀、不是壞人，就是不願藍白再互殺，最後兩敗俱傷。

面對藍白攻防，沈慧虹這陣子幾乎是好整以暇，除了車隊掃街、市場拜票拚陸戰，也透過網路空戰發表政見，並邀來台北市長候選人陳時中合體拜票，選戰節奏緊緊抓牢綠營基本盤，讓藍白都備感威脅。

高虹安雖暫躲過林耕仁的猛力追殺，但此波深陷助理費爭議，不斷流出內部帳目資料，足證「禍起蕭牆」，也讓領導統御能力備受質疑。她昨天北上立法院質詢，不願對助理費爭議再回應。

新竹市長選戰風向丕變。高虹安清新、專業的人設，急速出現裂痕；最後關頭，若從三腳督回歸藍綠對決，林耕仁轉身將矛頭攻向新竹市政缺失，擔任副市長多年的沈慧虹其實也無鬆懈本錢。

2022大選 新竹市選舉 林耕仁 高虹安 韓國瑜 沈慧虹 藍白合

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