淡水選戰白熱化 蔡錦賢站路口為通勤族發聲

距離11月26日，九合一地方選舉剩下18天，今(8)日上午在淡水區北新路與淡金路口，新北市議員候選人蔡錦賢在路口進行拜票行程，為通勤族發聲，要解決淡水塞車問題，希望爭取通勤族認同。

市議員蔡錦賢表示，從淡水的淡金路與北新路口，就可以看得出淡水早上要上班的車潮非常多，而過去淡北道的爭取，經過多年的努力之下終於有成果，就是希望讓無論是騎車、開車或是搭公車的用路人都可以有個安全順暢的交通環境。

市議員蔡錦賢指出，淡水長久以來的塞車問題是大家心中的痛，而這次站在路口也有許多機車騎士跟他比出大姆指表示支持，更堅定要為民眾爭取更多為淡水打造更安全的道路。