綠委：韓國瑜對議員選舉是補藥 對行政首長來說是瀉藥
年底九合一選舉進入倒數，前高雄市長韓國瑜近日積極展開輔選，民進黨立委許智傑今天表示，韓國瑜對於多席次的議員選舉來說，是個補藥，但是對於單一席次的縣市首長選舉來說，就是個瀉藥，所以國民黨高雄市長候選人柯志恩現在有點「吃這個也癢，吃那個也癢」。
許智傑今天透過影片向媒體表示，柯志恩現在跟韓國瑜好像有點黏、又不太黏，因為柯志恩既想要跟韓國瑜切割，但是又想要拉住他的票，那是一種複雜糾葛的心境，「你說完全跟韓國瑜切割，當然韓粉一定會生氣；但是妳跟韓國瑜走太近，韓粉畢竟就只有幾分之一」。
許智傑認為，柯志恩現在有點吃這個也癢、吃那個也癢，所以韓國瑜對於一個要選行政首長的候選人來說，整體說的確是扣分比加分來得多。
許智傑分析，韓國瑜對多席次的議員選舉來說，他是個補藥，但是對於單一席次的縣市首長選舉來說，他就是個瀉藥，例如韓國瑜為國民黨高雄市議員參選人許采蓁站台，就讓原本平分秋色的選情拉開差距，「我想許采蓁這次當選的機會很高，另外一位落選的將會就變高了」。
許智傑說，這些韓國瑜的死忠支持者，沒有辦法影響到一位市長的當選，甚至會拖累到其他縣市首長，但是對於多席次的議員選舉來說，「他去幫助的議員就很可能會當選，這部分還是有他相當的功力」。
許智傑還提及，柯志恩完全不敢講要在太平島挖石油，更別提要在左營蓋賽馬場，「當然不可能」，韓國瑜有許多天馬行空的想法，「如果是在茶餘飯後的聊天，他真的是很天才，但是在市政來說就很不適合」。
許智傑表示，柯志恩就是希望能夠拉到韓粉的票，但是又不希望韓國瑜破壞她選舉戰略與佈局，所以當然會跟韓國瑜有些小互動，但是不會太多。
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